Sabrina Salerno, prova costume 10 e lode: ecco il suo segreto di bellezza

La prova costume si avvicina per tutti, e qualcuno ha già dato prova di averla superata con scioltezza: Sabrina Salerno l’ha superata con un bel 10 e lode.

Leggi anche: >> BLOGGER BEVE PER UN ANNO ACQUA LIMONE E MIELE, ECCO COSA SUCCEDE AL SUO CORPO

Una forma fisica straordinaria e una bellezza mozzafiato quella mostrata da Sabrina Salerno in uno degli ultimi scatti postati su instagram.

Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in d…a parte aata: 8 Giu 2020 alle ore 12:00 PDT

Si tratta di uno degli scatti realizzati per il settimanale Gente. Una bellezza naturale, che non ha subito ritocchi estetici. I commenti sono unanimi e sottolineano la bellezza della cantante. Da chi la definisce Super Woman a chi le dice semplicemente ‘Stupenda’. Fino ad una utente che scrive ‘nulla da dire… a parte la mia autostima che si annienta’.

Un 10 e lode frutta della sua dieta quotidiana, come ha rivelato la cantante stessa in una delle stories su Instagram.

Leggi anche: >> ABBRONZATURA PERFETTA E VELOCE? EVITA QUESTI CIBI SE NON VUOI USTIONARTI

Poca carne, tanta frutta, tanta verdura e attività fisica. Niente pesce nella dieta di Sabrina Salerno; come racconta lei stessa:

“Tutto ciò che vive nel mare io non l’ho mai mangiato … se vedo qualcuno che pesca, mi sento male, mi sento soffocare – e poi ha aggiunto – e i dolci non mi piacciono e non mi attirano per niente, questa è la mia fortuna”