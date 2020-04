Tra realtà e leggenda Urban Myth racconta i miti, le storie i pettegolezzi legati a personaggi della storia. Come quell'amore tra Margaret la sorella della Regina e un noto rocker

Il mondo del gossip non si riposa mai; quando poi riguarda la famiglia reale la curiosità schizza alle stelle. No questa volta non c’entrano Harry e Meghan ma bensì la sorella della Regina, Margaret, e un noto rocker con il quale avrebbe avuto una liason.

Sorella della Regina amante di un noto rocker? Spunta la prova

La vita dei reali ha sempre destato interesse, e ancora di più lo destano gli amori segreti. Qualche volta si tratta di gossip che svaniscono appena soffia il vento, altre volte sono così affascinanti da resistere al tempo. E’ il caso di un presunto amante della sorella della Regina Elisabetta. Margaret avrebbe avuto una storia d’amore se pur breve con uno dei rocker per eccellenza della musica mondiale: Mick Jagger.

A raccontare questo gossip, la puntata in onda il 27 aprile su Sky di Urban Myth, la serie prodotto da Sky Arts Uk che ripercorre e racconta i miti, le leggende i pettegolezzi legati ai personaggi della storia. In questo secondo appuntamento viene raccontato il legame tra Jagger e la principessa Margaret.

Semplice ma profonda amicizia o una vera e propria relazione?

Quello che è certo è che la sorella della Regina ha condiviso con il rocker il profonde desiderio di ribellione. Che Margaret avesse un’indole decisamente effervescente è cosa nota, e raccontata anche in un’altra straordinaria serie come ‘The Crown’. I tabloid inglesi, sempre in prima linea quando si tratta del gossip reale, hanno sempre sostenuto che tra i due ci fosse solo una profonda amicizia, nata alla festa di compleanno di Lady Victoria Armsby-Gore.

Stando a quanto ricostruito dal documentario Urban Myth, Jagger sarebbe rimasto affascinato dallo sguardo profondo di Margaret. Tanto affascinato da porre fine alla sua storia con Chrissie Shrimpton. Per saperne di più, non resta che sintonizzarsi su Sky Arte lunedì 27 aprile alle 21.15 e restare sintonizzati anche per la puntata successiva che riguarderà un’altra amatissima principessa e una delle voci uniche della musica mondiale: Lady D e Freddie Mercury.

