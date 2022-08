Morte di Diana, il dolce gesto di Harry per il 25° anniversario: William resta muto

Ricorre oggi 31 agosto il 25° anniversario dalla morte di Diana: tutto tace da William, mentre Harry ha commosso con un omaggio speciale

Il 31 agosto 1997, ben 25 anni fa, Lady Diana, l’amata Principessa del Galles, esalava l’ultimo respiro dopo un grave incidente sotto il ponte de l’Alma a Parigi.

Oggi in occasione del triste anniversario saranno moltissimi coloro che ricorderanno anche soltanto con una preghiera l’anima candida della madre di William e Harry anche se nella Royal Family non sembra esserci alcun evento in programma.

Lady Diana ci lasciava 25 anni fa

Sul profilo Instagram del Duca e della Duchessa di Cambridge, infatti, non è comparso ancora alcun accenno a Lady Diana, così come molto probabilmente – visto come andarono le cose – anche Carlo non farà nulla per rendere omaggio alla defunta prima moglie.

L’unico che fino a questo momento ha voluto condividere con il resto del mondo un gesto toccante e sentito per la compianta mamma è stato il duca di Sussex.

È successo nel corso del torneo di beneficenza Sentebale Polo Cup: si tratta di un evento a supporto della Sentebale, l’organizzazione che Harry e il principe Seeiso del Lesotho hanno fondato nel 2006 per aiutare i bambini in Africa colpiti da povertà, disuguaglianza, Hiv e in questi due anni anche dal Coronavirus.

Cos’ha fatto Harry per ricordare la mamma scomparsa

“Il mio caro amico Prince Seeiso e io abbiamo fondato Sentebale 16 anni fa in onore delle nostre madri, con l’obiettivo di sostenere molti dei giovani più vulnerabili del pianeta e di dare loro cura e aiuto in modo che possano prosperare”, così si è espresso il Duca di Sussex dopo il match di polo.

Poi ha aggiunto:

“In Sesotho, la lingua dei Basotho, la parola “sentebale” significa “non ti scordar di me”. La prossima settimana è il 25° anniversario della morte di mia madre e sicuramente non sarà mai dimenticata. Voglio che sia un giorno pieno di ricordi del suo incredibile lavoro e dell’amore per il modo in cui lo ha fatto”.

La promessa di Harry è che oggi trascorrerà la giornata insieme alla sua famiglia:

“Voglio che sia un giorno per condividere lo spirito di mia madre con la mia famiglia, con i miei figli, che vorrei l’avessero incontrata”.

