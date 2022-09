Camilla derisa dalla Regina Elisabetta quando sposò Carlo: perché le rise in faccia

Mentre il mondo si prepara all'ultimo saluto alla Regina Elisabetta, Camilla durante il tributo sulla BBC ricorda la risata della Sovrana.

Lunedì 19 settembre l’Inghilterra e non solo daranno l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta; e mentre il mondo scopre ogni singolo dettaglio su come si svolgeranno i funerali, Camilla ha ricordato un divertente aneddoto legato al giorno del suo matrimonio.

Alla vigilia dei funerali di stato, domenica sera intorno alle 20.00 sulla BBC è andato in onda un tributo di Camilla (la Regina Consorte), in cui ha ricordato non solo il carisma e la tempra della Regina Elisabetta con i suoi meravigliosi occhi azzurri, ma anche il bellissimo sorriso. Come quello che The Queen le fece in occasione delle sue nozze con Carlo.

“Ricordo di essere venuta da qui a Clarence House per andare a Windsor il giorno in cui mi sono sposata” la Regina Consorte alla BBC

Quel giorno un dettaglio dell’outfit di Camilla scatenò l’ilarità della Regina.

“Per qualche motivo sconosciuto ho messo un paio di scarpe una con un tacco di un pollice e l’altra con un tacco di due pollici.”

Quando Camilla se ne rese conto era troppo tardi per tornare indietro a cambiarsi, e soprattutto troppo tardi per non farsi notare dalla Regina, che aveva subito colto l’errore e aveva riso. “Aveva un buon senso dell’umorismo”, ha proseguito Camilla.

Immediata la risposta degli utenti Twitter che hanno apprezzato il tributo della Regina Consorte alla indimenticabile Regina Elisabetta.

Crediti foto@Kikapress