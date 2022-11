Principe Harry non è figlio di Re Carlo? Spunta la lettera shock di Lady Diana sul padre biologico

Torna il rumor sulla possibilità che Harry non sia davvero il figlio di Re Carlo III e ora spunta (di nuovo) la controversa lettera di Diana

Le indiscrezioni sul dubbio che il Principe Harry potesse non essere il figlio di Re Carlo non sono affatto nuove, anzi risalgono almeno a quando il nuovo monarca altro non era che il Principe di Galles. Ma riemergono nuovamente e con una forza non meno intensa a causa – o forse grazie – al libro di Anna Pasternak dal titolo “Princess in Love”.

Principe Harry, figlio di Carlo o dell’ufficiale di cavalleria?

L’autrice ha indagato a fondo sulla vita sentimentale di Lady Diana che, come ben sappiamo, si è ribellata alla lealtà di Carlo per Camilla facendo intime conoscenze qua e là. Tra gli amanti storici annoveriamo certamente James Hewitt, ufficiale della cavalleria britannica che intrecciò con la moglie di Carlo una relazione amorosa già dal 1983.

LEGGI ANCHE:– Nostradamus, la profezia su Harry fa tremare il trono: cosa accadrà a Carlo prima della sua incoronazione e al fratello William

Nel libro di Pasternak è pubblicata una lettera secondo cui Diana confidò all’amante che Harry era suo figlio biologico: la missiva non è affatto nuova a Carlo tanto che qualche anno fa, per mettere a tacere le malelingue, il duca di Cornovaglia ordinò al figlio di sottoporsi al test del DNA.

L’esame genetico diede riscontro negativo, ma i test possono facilmente essere falsati e manomessi, soprattutto se si tratta di coprire un presunto scandalo senza precedenti. Non di meno, un tratto inconfondibile legherebbe Hewitt al Principe Harry: entrambi, infatti, hanno i capelli rossi.

All’epoca, quando emerse l’affaire, l’ufficiale di cavalleria negò esplicitamente e con chiarezza di essere il padre di Harry, ma sappiamo bene che questi rumor hanno minato la stabilità dell’istituzione. Cosa farà in merito Carlo per mettere a tacere una volta per tutte questa incresciosa ipotesi?

Foto: Kikapress