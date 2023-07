L’interesse per la biografia del principe Harry è già arrivato al capolinea?

Tutti sanno che il principe Harry ha recentemente pubblicato il suo libro di memorie intitolato “Spare” e, sebbene sia diventato un bestseller immediato con oltre 1,4 milioni di copie vendute il primo giorno, sembra che l’interesse per il libro si sia già affievolito.

Durante le vacanze, infatti, molti turisti starebbero abbandonando copie del libro in hotel e resort in diverse località, come Spagna, Turchia e Grecia. Le copie sono state trovate nei pressi delle piscine, negli uffici oggetti smarriti e addirittura gettate nei cassonetti sulla spiaggia.

La società di viaggi On the Beach ha ricevuto così tante copie abbandonate che si trovano ora a doverle gestire, mentre le librerie e le biblioteche locali rifiutano di accettarle. Nonostante il divertimento iniziale per questa insolita situazione, la mole di copie abbandonate ha creato una certa frustrazione. On the Beach ha annunciato di avere in progetto di regalare le copie in eccesso tramite i propri canali social.

Foto: Kikapress