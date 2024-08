William e Harry affrontano una nuova perdita con la morte di Lord Robert Fellowes, figura chiave nella loro famiglia

La monarchia britannica è stata recentemente colpita da un grave lutto, che ha visto William e Harry dover affrontare un’altra dolorosa perdita. È infatti venuto a mancare Lord Robert Fellowes, zio dei due principi e marito di Jane, sorella maggiore di Lady Diana.

Figura di rilievo per la Famiglia Reale, era stato anche segretario privato della Regina Elisabetta II negli anni ’90, svolgendo un ruolo cruciale in momenti delicati per la Corona. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 82 anni, ha lasciato un vuoto.

Lord Fellowes era una figura di supporto per i giovani William e Harry, soprattutto dopo la morte prematura della loro madre, Diana. La sua presenza è stata fondamentale anche durante le turbolenze che hanno caratterizzato gli ultimi anni della regina Elisabetta II, fornendo consulenza e assistenza in un periodo particolarmente complesso per la monarchia.

Il lutto per la perdita di Lord Robert Fellowes si aggiunge a una serie di eventi complessi che la famiglia reale sta affrontando: i problemi di salute di Re Carlo III e quelli di Kate Middleton. La sua figura, legata indissolubilmente alla storia recente della monarchia britannica, rimarrà nel ricordo non solo dei suoi familiari più stretti, ma anche di coloro che lo hanno conosciuto come un servitore leale della Corona.

Foto: Kikapress