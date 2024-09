Kate Middleton: arriva un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute, direttamente dal principe William. Cosa ha rivelato a riguardo?

Ogni aggiornamento sulle condizioni di salute di Kate Middleton, dopo l’annuncio della lotta contro il cancro nella quale è impegnata la principessa dello scorso marzo, viene salutato dagli appassionati della royal family come un segno di speranza, venendo accolto da una trepidante attesa. Stavolta a svelare come sta la moglie è stato proprio il principe William, che ha fornito un nuovo aggiornamento sulla guarigione della moglie durante un evento ufficiale del quale è stato protagonista. Ma come sta al momento Kate? E cosa avrà mai dichiarato il marito sulle sue condizioni di salute? Non ci resta che andare a scoprire insieme tutti gli ultimi retroscena sulla questione.

Leggi anche: Il cambiamento nel principe William quando appare con la principessa Kate: il significato nascosto dietro quel gesto

Kate Middleton: nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A parlare delle condizioni di salute di Kate Middleton è arrivato un messaggio di aggiornamento del principe William.

L’erede al trono, dopo un impegno nel Galles meridionale – dove ha fatto visita a una scuola – ha infatti fatto riferimento alla moglie.

Nell’occasione, William ha ricevuto dal pubblico diversi biglietti e doni per Kate, soffermandosi a parlare con una donna.

Una 74-enne del luogo, infatti, gli ha chiesto quali siano le condizioni di salute della principessa.

Lui, senza scomporsi, ha risposto: “Ci sono buone notizie, ma la strada è ancora lunga”.

Nessun particolare sbilanciamento quindi, ma possiamo senz’altro notare una nota positiva nelle parole del principe ereditario del Regno Unito. Come sappiamo, gli aggiornamenti sullo stato di salute di Kate sono molto rari e, anche se le risposte dei royals sono in generale molto vaghe e diplomatiche, appare chiara una certa positività di fondo. Che poi è quello che tutti noi ci auguriamo per la principessa di Galles!

Photo credits: Kikapress