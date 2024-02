Spunta dagli archivi la cronaca di un triste litigio tra il principe Harry e il principe William: cosa è accaduto oltre trent’anni fa tra i due.

La famiglia reale britannica è da sempre scossa da emozioni profonde e tensioni da ogni tipo, ma dagli archivi rispunta un dettaglio sulla relazione tra il Principe William e suo fratello Harry, tra i quali ci sarebbe stata un’accesa discussione risalente a più di trent’anni fa. Si tratta di una rivelazione che getta una nuova luce sulla complessità dei rapporti tra i due fratelli e solleva una serie di interrogativi sulle sfide che il giovane principe potrebbe affrontare nel suo percorso. William riuscirà a diventare re e a prendere il posto che il destino gli ha riservato? E, soprattutto, cosa gli aveva detto Harry di tanto terribile a riguardo?

Cosa disse Harry a William oltre trent’anni fa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ken Wharfe, ex agente di sicurezza della famiglia reale, qualche anno fa ha condiviso il racconto di un viaggio in auto verso Gloucester. Nel corso di una discussione intensa tra i giovani principi, Harry avrebbe detto al fratello maggiore William che, “poteva fare quello che voleva, tanto non sarebbe mai diventato re”.

La rivelazione è stata descritta dallo stesso Wharfe come uno sconvolgente e straziante litigio, che si è svolto più di trent’anni fa ma che continua a gettare ombre sui rapporti tra i due principi, sebbene all’epoca fossero solo dei bambini.

La discussione che avvenne sui sedili posteriore dell’auto, arbitrata dalla tata dei due principi, evidenzia che il complesso rapporto tra Harry e William non è solo cosa di oggi. La dichiarazione di Harry sembra essere stata, di preciso: “Tu sarai re un giorno, io no. Quindi posso fare quello che voglio!”

La reazione della Principessa Diana al commento di Harry era stata di incredulità, tanto che, secondo Wharfe, aveva esclamato: “Da dove diavolo l’ha preso?”

Cosa pensa Paul Burrell su Harry e William

La relazione tra il principe Harry e il principe William è in crisi da mesi, e questo causa tensioni nell’intera famiglia reale. Paul Burrell, migliore amico della principessa Diana, ritiene che la situazione sarebbe diversa se Diana fosse ancora viva e che solo lei avrebbe potuto riavvicinare i due fratelli.

Burrell ha ricordato Diana come una figura che avrebbe voluto modernizzare la famiglia reale attraverso i suoi figli e, se fosse ancora in vita, Harry sarebbe ancora parte della famiglia reale.

La tensione tra i fratelli è cresciuta con accuse pubbliche da parte di Harry verso William, inclusi episodi di aggressione fisica e accuse di razzismo all’interno della famiglia reale. Questo ha portato alla freddezza nei rapporti tra i Sussex e la famiglia reale.

William potrebbe non diventare mai re? Cosa dicono gli esperti

In occasione dell’anniversario della sua morte, Paul Burrell ha spiegato come si senta ancora profondamente la perdita della principessa Diana, e di ricordarla quotidianamente attraverso piccoli gesti. Crede che la sua presenza avrebbe potuto risolvere le tensioni tra i fratelli e sciogliere la faida all’interno della famiglia reale.

Un’indagine interna al Regno Unito vede la famiglia reale in caduta libera quanto a popolarità. Secondo alcuni sondaggi, il principe William potrebbe non diventare mai re.

Se si continua così, Graham Smith, attivista anti-monarchico e portavoce di Republic, ha affermato che ci sono “tutte le possibilità” che William non salga mai al trono.

“Vedremo molti paesi intorno al Commonwealth abbandonare la monarchia […] L’idea che sopravviveranno a lungo termine è sempre più improbabile” ha dichiarato a Express.co.uk.

Le parole di Lady Diana e la maledizione per Carlo

Ora che Re Carlo III è finalmente a un passo dal momento per cui si prepara fin da bambino, spuntano anche le dichiarazioni di Lady Diana che, durante il matrimonio turbolento e il conseguente divorzio, avrebbe fatto alcune affermazioni pesanti proprio sul suo ex marito.

A distanza di 25 anni, le parole e i pensieri della defunta Lady D avrebbero assunto i contorni di una sorta di maledizione per Carlo, intento a ricoprire finalmente il ruolo di Re.

Il trono d’Inghilterra e le ipotesi di Lady Diana

Stando a quanto scritto in alcune preziose carte, la principessa del Popolo sognava che a indossare la corona un giorno potesse essere Harry, e non Carlo o William, diretti eredi al trono. Secondo la biografia scritta da Angela Levin, infatti, Lady D aveva messo in discussione non solo il suo ex marito bensì anche le capacità e il carattere di William per affrontare un incarico di tale portata, etichettando il suo secondogenito come il possibile “buon Re Harry”.

“L’apparente capacità di Harry di andare avanti, la sua disinvoltura con le persone e l’entusiasmo generale hanno portato Diana a credere che avrebbe gestito il ruolo del re più facilmente di William” ha dichiarato Angela Levin.

Cosa penserebbe oggi Lady D, dopo che Harry ha scelto di abbandonare la famiglia reale e condurre una vita in California insieme a Meghan Markle?

Lady Diana avrebbe influenzato negativamente la mente del figlio William, cercando in qualche modo di farlo rivoltare contro suo padre. Questa ipotesi è confermata da Tom Bower, biografo del Principe William, che sostiene che la battaglia tra Carlo e Diana dopo il divorzio si sia spostata sui figli.

Tuttavia, il gesto di Lady Diana che ha maggiormente colpito il Principe William è stata un’intervista esplosiva rilasciata alla BBC nel 1995, in cui Diana ha rivelato pubblicamente i problemi del suo matrimonio, inclusi i tradimenti di Carlo con Camilla Parker Bowles. Questa intervista ha scioccato William al punto che non poteva credere che sua madre avesse parlato così apertamente contro suo padre in televisione.

Questo dettaglio sembrava aver causato una divisione temporanea tra il Principe William e Lady Diana, portando William a ribellarsi in qualche modo. Purtroppo, poco dopo questo episodio, Lady Diana è stata coinvolta in un tragico incidente che ha portato alla sua morte.

Aggiornamento: il principe William non permetterà ad Harry di tornare nel “nido reale”: “Per Will non è cambiato nulla”

Sembra che nelle ultime ore un esperto reale di palazzo si sia espresso sul rapporto controverso tra Prince William e Prince Harry. Ma cos’è successo? Andiamo a vedere. Una fonte reale avrebbe rivelato che non è possibile che il Principe di Galles aiuti Prince William nei suoi nuovi doveri reali, acquisiti dopo la malattia del padre Charles e l’intervento addominale della moglie Kate.

“Harry potrebbe anche cambiare idea e tornare a ricoprire un ruolo reale. Ma la verità è che per William non è cambiato nulla nei suoi confronti”.

Un simile ripristino a corte assieme alla moglie Meghan, Archie e Lilibeth significherebbe inevitabilmente che Harry e William metterebbero da parte le loro differenze per una migliore gestione di corte, ma l’idea è stata fermamente respinta da fonti vicine al Principe di Galles.

