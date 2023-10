La regina Elisabetta II rifiutò una richiesta di Meghan Markle subito dopo il matrimonio con il principe Harry: di cosa si tratterà mai?

Spunta un nuovo dettaglio nella sempre nota vicenda dell’allontanamento di Meghan Markle e del principe Harry dalla famiglia reale britannica e, in particolare, un dettaglio sul matrimonio tra l’attrice statunitense e il secondogenito di Re Carlo risalente ai tempi in cui sul trono sedeva la Regina Elisabetta II. Dai tabloid d’oltremanica, infatti, viene fuori una notizia che sembra essere parte del risentimento alimentato dai Sussex nei confronti della Corona proprio in occasione delle nozze… Ma cosa potrebbe essere mai successo?

LEGGI ANCHE: – Harry senza parole: l’agghiacciante reazione della regina quando le chiese il permesso di sposare la Markle

La regina Elisabetta rifiutò una richiesta di Harry e Meghan Markle

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Quando nel 2018 il principe Harry e Meghan Markle si sposarono, avevano fatto una richiesta molto esplicita alla Regina Elisabetta II.

I due si trasferirono a Frogmore Cottage, ma il loro desiderio era quello di vivere all’interno del castello di Windsor. La sovrana, però, rifiutò decisamente la richiesta della coppia, spingendoli a vivere verso una dimora “minore”.

Il motivo del rifiuto è che la Regina credeva che il castello non fosse appropriato ad una giovane famiglia, nonostante fosse pieno di appartamenti vuoti. Inoltre, durante i suoi ultimi anni di vita, la stessa Elisabetta II aveva scelto il castello come sua dimora preferita, rispetto al più pomposo e ufficiale Buckingham Palace…

È per questo motivo che le malelingue vociferano che sia nato l’insieme di controversie che ha portato alla sofferta decisione di Meghan Markle e del Principe Harry di abbandonare tutti i loro ruoli ufficiali e di lasciare il Regno Unito per trasferirsi in America. Probabilmente non il peggiore dei racconti, almeno sfogliando il libro Spare. Il minore scritto da Harry sulla vicenda. Di sicuro, però, il rifiuto della Regina Elisabetta non fece certo bene all’anima ribelle della coppia…

Photo Credits: Kikapress