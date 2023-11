Tra Meghan Markle e Re Carlo III esiste una sorta di ‘corrispondenza’. Scopri che tipo di messaggio si scambiano il sovrano e la nuora.

Si parla sempre poco dei rapporti tra Meghan Markle e Re Carlo III, padre di suo marito, il principe Harry. In molti però non sanno che esiste un filo conduttore, una vera e propria corrispondenza tra i due. A quanto pare, infatti, c’è una rete di messaggi ‘sommersa’ tra l’ex attrice americana e il sovrano del Regno Unito. Ma cosa si diranno mai? In cosa consistono i loro messaggi? Andiamo a scoprirlo insieme.

I messaggi tra Meghan Markle e il principe Carlo: cosa si dicono

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con l’uscita di un nuovo libro sui Sussex, scritto da Omid Scobie, viene fuori un aspetto interessante sui quali in pochi si sono soffermati finora.

Stiamo parlando della ‘corrispondenza’ tra Meghan Markle e Re Carlo III, padre di Harry.

Nonostante la Megxit, esiste un certo scambio di messaggi tra il sovrano e la moglie del suo secondogenito, che riguarda qualcosa che hanno in comune… Stiamo parlando ovviamente dei bambini, Archie e Lilibet, dei quali sembra proprio che Meghan mandi tantissimo al re.

Carlo riceverebbe tantissimi messaggi da Meghan, per lo più fotografie e video dei due bambini, che hanno rispettivamente 4 e 2 anni.

Il motivo sembra essere sorprendente: nonostante tutto, Meghan vuole che i bambini instaurino una sorta di legame con il nonno. Ed è per questa ragione che gli invia ogni sorta di foto o video che riesce a scattargli, incluso un breve filmato in cui gli cantano “Happy Birthday“, fatto recapitare a re lo scorso 14 novembre, in cui ha compiuto 75 anni.

Photo Credits: Shutterstock