Spuntano delle novità su quanto sta avvenendo oltremanica tra le conseguenze della Megxit e poi della pubblicazione del libro Spare da parte del Principe Harry, soprattutto in virtù di quello che avrebbero diffuso lui e Meghan Markle riguardo a una telefonata che hanno fatto Re Carlo III d’Inghilterra che ha lasciato completamente senza parole gli addetti ai lavori di Palazzo, che mai si sarebbero immaginati che i Sussex potessero arrivare a tanto. Ma cosa sarà mai accaduto di tanto terribile?

La telefonata di Re Carlo III trapela per colpa di Meghan e del principe Harry: le conseguenze

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo scorso 14 novembre, Re Carlo III ha festeggiato il suo 75° compleanno, con il principe Harry che gli ha fatto una telefonata per fargli gli auguri, insieme a Meghan Markle. Anche i piccoli Archie e Lilibet sono stati protagonisti degli auguri, inviando un videomessaggio al nonno nel quale hanno cantato “Happy Birthday“.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che sia trapelata la notizia che la telefonata abbia fatto registrare un certo cambiamento nei rapporti tra il re, il suo secondogenito e la nuora. E tutto nel senso di un miglioramento delle relazioni terribili attualmente in corso tra padre e figlio. La questione, però, sarebbe dovuta rimanere privata. E invece è trapelata sulla stampa.

Per questo motivo, la notizia non è piaciuta affatto a palazzo, tanto che un insider ha rivelato ai microfoni dei tabloid inglesi che “Harry e Meghan lottano per la privacy quando gli fa comodo, eppure nel momento in cui Harry parla al telefono con il re, la notizia finisce su un giornale“.

Ciononostante, dai Sussex è arrivata una smentita: la coppia non ha nulla a che fare con la fuga di notizie della telefonata “calorosa” con Carlo… Quale sarà la verità?

Photo Credits: Kikapress