La frattura tra i principi Harry e William sembra irreparabile, ma la famiglia Spencer potrebbe essere la chiave per una possibile riconciliazione

Il rapporto tra i principi Harry e William, un tempo fraterno, è ormai in frantumi e sembra difficile da ricomporre. Gli ultimi sviluppi, avvenuti durante l’incontro al funerale di Lord Robert Fellowes, zio dei fratelli, hanno mostrato che i due non hanno scambiato nemmeno una parola.

L’episodio ha ulteriormente evidenziato la gravità della loro frattura, che ha radici profonde e si è aggravata negli ultimi anni con le vicende legate al trasferimento di Harry negli Stati Uniti e alle tensioni con la famiglia reale.

Il ruolo della famiglia Spencer

Tuttavia, c’è chi spera ancora in una possibile riconciliazione. In particolare, la famiglia Spencer, da parte di madre, viene vista dagli esperti come una possibile chiave per sanare il rapporto tra i due fratelli. Gli Spencer, rappresentati principalmente da Charles Spencer, fratello della defunta Lady Diana, e sua sorella Jane, potrebbero avere l’influenza necessaria per tentare un avvicinamento tra i due principi. Nonostante ciò, il percorso verso una riappacificazione appare lungo e incerto.

Harry e William, i motivi del distacco

Le tensioni tra Harry e William non sono una novità. Già dal 2018, si erano manifestati segnali di attrito, con divergenze di opinioni riguardo all’integrazione di Meghan Markle nella famiglia reale. La situazione è poi precipitata con l’abbandono dei ruoli reali da parte di Harry e Meghan nel 2020, evento che ha scatenato un’ondata di polemiche, culminata con l’intervista esplosiva rilasciata a Oprah Winfrey e la pubblicazione dell’autobiografia di Harry, “Spare”. In quest’ultima, Harry ha rivelato dettagli molto personali del rapporto con il fratello, incluso un episodio di violenza fisica che avrebbe coinvolto entrambi.

Foto: Kikapress