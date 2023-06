Re Carlo III confessa l’emozione per le parole di William, che ha le idee chiare sulle sue responsabilità da futuro re

Il principe William avrebbe fatto commuovere suo padre, Re Carlo III, con un commento sul futuro della monarchia.

William, in qualità di Principe di Galles, ha la responsabilità del Ducato di Cornovaglia, che finanzia le attività pubbliche, caritatevoli e private del principe e della sua famiglia. In una conversazione passata, ha riflettuto sull’importanza di questi incarichi e su cosa avrebbe fatto una volta diventato re.

Durante il documentario “Prince Charles: Inside the Duchy of Cornwall”, Carlo ha condiviso le sue emozioni riguardo a questa conversazione, rivelando di essersi commosso. Nel video, William si trovava in una tenuta parlando con un agricoltore e ha espresso i suoi pensieri sul futuro.

Questo ha suscitato una forte reazione emotiva e la conversazione tra padre e figlio, creando un momento toccante tra di loro.

