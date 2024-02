Le ultime dichiarazioni pubbliche di Re Carlo, dopo la diagnosi di malattia inaspettata, non sono quello che si potrebbe pensare

Re Carlo III, 75 anni, ha fatto la sua prima dichiarazione pubblica dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro e aver subito un’operazione alla prostata. Buckingham Palace aveva confermato la diagnosi nei giorni scorsi, attraverso un comunicato ufficiale che aveva lasciato tutti sorpresi.

Nonostante la sua salute compromessa, Re Carlo III ha trovato il tempo di inviare un messaggio, che però non è quello che i più potrebbero pensare. Si tratta infatti di un messaggio di congratulazioni a Grenada per l’anniversario dell’indipendenza del Paese, elogiando i progressi compiuti e la resilienza della nazione. Si è poi scusato per non poter partecipare di persona ai festeggiamenti e ha espresso il suo affetto e i suoi migliori auguri per il futuro del Paese.

Grenada è un piccolo stato situato nel mar dei Caraibi sud-orientale ed è uno stato membro del Commonwealth. A capo dello stato c’è il sovrano del Regno Unito e Irlanda del Nord. Attualmente, il re di Grenada è Carlo III, e quando è assente, viene rappresentato da un governatore generale.

Questa è la prima dichiarazione pubblica del monarca da quando è stata confermata la sua diagnosi di cancro e rappresenta in qualche modo la volontà di Carlo di tornare a lavoro quanto prima e le intenzioni di continuare con i suoi impegni formali ove possibile, nonostante le cure per la malattia.

