Re Carlo rompe il silenzio sul libro di Harry: l’intervista bomba fa notizia in tutto il mondo

Re Carlo III potrebbe essere pronto per un'intervista esclusiva sul suo regno e su tutte le accuse ricevute da Harry e Meghan in questi anni

A Palazzo c’è fermento e la notizia sta facendo il giro del mondo: Re Carlo III, a poche settimane dall’incoronazione ufficiale, sarebbe disposto a rilasciare un’intervista alla BBC.

Fino ad oggi, sia Carlo che William, diretti eredi al trono in linea di successione, hanno mantenuto il più stretto riserbo su gossip e indiscrezioni ma l’incoronazione di Re Carlo III cambia tutto.

Il pretesto per l’intervista sarebbe proprio l’incoronazione, di portata storica, dopo quella della Regina Elisabetta II, avvenuta nel 1953. Ma l’esclusiva intervista potrebbe portare a una propria versione della Famiglia Reale Britannica sul libro del secondogenito, Spare, e su tutte le accuse lanciate durante la serie tv di Netflix da Harry e Meghan.

Si vocifera che a condurre l’intervista sarà Jonathan Dimbleby, 78 anni, un amico di lunga data di Carlo. Secondo un esperto, “I piani sono già in corso per la copertura televisiva dell’incoronazione alla BBC, incluso un profilo sul monarca”.

“Anche un piccolo commento su Harry e Meghan farebbe notizia in tutto il mondo. Potrebbe anche provocare una risposta da parte di Harry, che sarebbe imprevedibile, come tante. Tutto è molto delicato” ha aggiunto l’esperto, come riportato dal Mirror.

Re Carlo e l’accordo ‘segreto’ con William su Harry: cosa potrebbe succedere durante l’incoronazione di Carlo a Maggio

Nel frattempo, l’incoronazione si avvicina e la macchina organizzativa è già stata messa in moto . Secondo i ben informati, Re Carlo starebbe cercando di “stringere un accordo” con il principe William nella speranza di avere anche il principe Harry all’imminente incoronazione del 6 maggio.

Carlo starebbe infatti discutendo con l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, per iniziare dei colloqui che potrebbero portare il duca di Sussex apparire in un altro evento reale inglese. Toccherebbe a Welby mettere la pace tra i due fratelli prima di maggio.

Foto: Kikapress