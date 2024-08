Achille Costacurta torna sui social a un mese dallo scandalo: il figlio di Martina Colombari ricompare su TikTok.

È passato ormai un mese dallo scandalo social che ha visto protagonista Achille Costacurta, figlio del campione del Milan Billy e dell’attrice Martina Colombari. Il ragazzo – già noto per i suoi atteggiamenti decisamente fuori dalle righe – era finito nell’occhio del ciclone per via di alcuni insulti alla madre e per la pubblicazione di alcune immagini nelle quali si vedevano bustine contenenti una polvere rosa quantomeno sospetta (nonché per una serie di accuse rivolte direttamente a Martina sull’utilizzo di droghe). Il suo account Instagram era stato sospeso ma oggi, quindi, dopo quattro settimane, c’è stato il suo ritorno in qualche modo sui social. Come è avvenuto? E, soprattutto, cosa sta succedendo a riguardo?

Achille Costacurta torna sui social: cosa sta succedendo su TikTok

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutti ricordiamo quello che è successo un mese fa su Instagram, quando Achille Costacurta fece scalpore per gli insulti alla mamma Martina Colombari e le stories discutibili…

Il suo account è stato sospeso, ma il ragazzo è ricomparso in questi giorni su TikTok con una serie di video nei quali si vedono anche i genitori.

In uno dei video canta un chiaro messaggio: “Parlate di me, la vostra è solo invidia, a quel paese chi mi odia. Punto sempre in alto del resto me ne infischio“.

Nel secondo, si mostra insieme alla mamma, definendola “partner in crime“.

Nel terzo ironizza con chi gli ha scritto “andare a zappare la terra potrebbe essere utile” simulando dei lavori di giardinaggio…

Insomma, il messaggio sembra chiaro…

Photo Credits: Kikapress