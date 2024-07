Martina Colombari: la nuova indiscrezione sul figlio Achille non le lascia pace. Cosa sta succedendo ancora a riguardo? Arriva una segnalazione social.

Martina Colombari e Billy Costacurta sono in un momento terribile della loro vita, dovuto soprattutto alle mille indiscrezioni che riguardano il figlio, Achille, e il caos e il polverone sollevato sui social dal ragazzo nelle scorse settimane, dopo aver pubblicato su Instagram alcune foto nelle quali si vedevano delle bustine di polvere rosa, oltre ad aver postato alcuni tag e commenti decisamente sgradevoli sotto i post della madre. Ora, tuttavia, arrivano delle nuove indiscrezioni che sembrano aggravare ancora di più una situazione già per tanti versi terribile. Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che sta succedendo.

Martina Colombari: la nuova indiscrezione sul figlio Achille

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alessandro Rosica ha lanciato uno scoop sul figlio di Martina Colombari, Achille Costacurta, riportato dal portale gossipetv.com. Si tratta ovviamente di indiscrezioni sulle quali non abbiamo alcuna conferma ufficiale, anche se stanno facendo molto rumore.

A quanto pare, Achille Costacurta starebbe passando le vacanze estive tra Milano e la Sardegna in compagnia di alcuni amici. Fin qui nulla di strano ma – riporta Rosica – il ragazzo avrebbe confessato di star cercando di mettere incinta tutte le ragazze con cui passa la notte.

“Siccome me lo avete nominato, Achile Costacurta dopo aver infangato la mamma ed essere sparito dai social si sta godendo le vacanze e sta provando a mettere incinta tutte le donne con cui va a letto. Infatti confidandosi con delle persone avrebbe detto che forse delle tipe potrebbero essere incinte. La sua estate la sta passando tra Sardegna e Milano, mentre dovrebbe essere in cura dato che è un danno per se stesso e per gli altri“, ha scritto Rosica in una Instagram Stories.

Speriamo ovviamente che questa segnalazione non sia vera e che possa esserci finalmente un po’ di pace nella vita della famiglia Costacurta-Colombari…

Photo Credits: Shutterstock