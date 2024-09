Stefano De Martino debutta alla conduzione di Affari Tuoi su Rai, con grande successo. L’ironico commento di Belen Rodriguez su questo nuovo ruolo non è passato inosservato

Stefano De Martino ha fatto il suo debutto come conduttore del celebre programma Rai Affari Tuoi. La nuova esperienza televisiva rappresenta un’importante tappa nella sua carriera, che negli ultimi anni ha visto una crescita costante.

Il programma sta già ottenendo buoni risultati e, sui social, non è passato inosservato il commento ironico della sua ex moglie, Belen Rodriguez, che ha scherzato sulla sua presenza nel format.

Il commento di Belen Rodriguez

Su Instagram, a un fan che le suggeriva di partecipare, Belen ha risposto scherzosamente: “Non sono stati buon affari”, facendo una battuta che non sembra comunque destinata a turbare Stefano. Nonostante il passato turbolento tra i due, ora sembrano mantenere rapporti cordiali, soprattutto per il bene di loro figlio Santiago. Stefano aveva confermato in una recente intervista che la loro relazione è tranquilla e serena.

La gaffe di Stefano de Martino con il Dottore fa sorridere tutti: il momento esilarante che fa dimenticare Amadeus

Intanto, nell’ultima puntata di Affari tuoi, Stefano è riuscito a far ridere tutti con una battuta esilarante al telefono con il Dottore: “Dottore, è finita la racchia” ha esclamato, confondendosi con la parola “pacchia”.

Il suo stile di conduzione sembra essere apprezzato dal pubblico, che a poco a poco si sta “dimenticando” di Amadeus. “Questa puntata è surreale, giocano come se fossero una squadra di calcio tutti i fratelli insieme, la novità delle carte, la racchia, il principe, lupo che dà consigli dal pubblico…Questo programma è casa mia grazie Stefano inizio a volerti bene” si legge su su X.

Foto: Kikapress