Affari Tuoi, la richiesta dei concorrenti accettata dal dottore. La concorrente ci resta male? Cosa è successo.

L’ultima puntata di Affari Tuoi ha lasciato decisamente un po’ d’amaro in bocca nei concorrenti del game show di Stefano De Martino, soprattutto quando si sono visti accettare dal dottore la propria richiesta. La scena, decisamente, non è stata delle più belle viste in televisione. Ma, almeno, la signora in gara è riuscita a portarsi a casa una discreta cifra. Ma cosa è successo nel dettaglio? Come è andata davvero ad Affari Tuoi? Non ci resta che andare a scoprire insieme il vortice di emozioni che ci ha avvolto nel corso della serata del 25 settembre.

Affari Tuoi: il dottore accetta la richiesta della concorrente. Lei ci resta male?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 25 settembre ha giocato Addolorata dal Molise, accompagnata dal fratello.

Arrivata agli ultimi due pacchi, la donna si è trovata con un pacco da 5mila euro e uno da 75mila. È stato lì che, come da tradizione ad Affari Tuoi, ha fatto una richiesta al dottore: 40mila euro.

“Il dottore accetta, si chiude qua“, ha detto Stefano De Martino prendendo la telefonata. E poi ancora: “La partita è chiusa, il dottore accetta e ti dà i tuoi 40mila euro“.

La concorrente ci è visibilmente rimasta male, anche se poco dopo ha gridato “va bene, sono contenta” e ha abbracciato il fratello.

In molti hanno notato il suo cambio di espressione e il fatto che si sia resa conto troppo tardi di non poter tornare indietro… Nel suo pacco, infatti, c’erano 75mila euro. Almeno, però, non ha lasciato il programma a mani vuote!

Photo Credits: Shutterstock