Ad Affari Tuoi spunta il nome di Amadeus: la battuta di Stefano De Martino a pochi giorni dal debutto del collega sul Nove con ‘Chissà chi è’.

Stefano De Martino è il conduttore di Affari Tuoi dallo scorso 2 settembre, dopo aver sostituito Amadeus, al timone del game show di Rai Uno nelle ultime due stagioni e che dal 22 settembre tornerà finalmente in tv sul Nove con ‘Chissà chi è‘, ovvero il gioco che sulla tv pubblica si chiamava ‘I soliti ignoti‘. Fin qui nulla di strano e normale amministrazione tra cambiamenti, palinsesti rinnovati e contratti. Quello che però in molti non sanno è che sul conduttore ed ex direttore artistico del Festival di Sanremo è arrivata l’ironia del suo successore. Durante l’ultima puntata di Affari Tuoi, infatti, Stefano De Martino ha fatto un bel po’ di ironia sul suo collega. Curiosi di scoprire cosa ha detto? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Stefano De Martino fa ironia su Amadeus: è successo ad Affari Tuoi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il ritorno di Amadeus in tv è previsto per il prossimo 22 settembre, quando comincerà ‘Chissà chi è‘, ovvero quello che un tempo era stato ‘I soliti ignoti‘.

Il conduttore televisivo, in questo modo, esordirà ufficialmente sul Nove, sebbene al timone di una delle trasmissioni più celebri del palinsesto italiano.

In attesa dell’esordio di Amadeus sul Nove, però, in molti hanno notato una battuta di Stefano De Martino, che lo ha sostituito ad Affari Tuoi su Rai Uno.

Durante la puntata del 15 settembre, il conduttore napoletano ha fatto una battuta al concorrente della serata, Giuseppe da Frosolone insieme alla moglie Stefania. Il concorrente, presente dalla scorsa edizione, ha mandato un saluto ad Amadeus. Stefano ha colto la palla al balzo e, citando sia il prodotto tipico della località molisana che il suo collega, ha detto: “La mia curiosità adesso è, numeri a parte, ad Amadeus, il caciocavallo come gli piace?”

Solo una battuta, certo, ma che fa presagire il duello che si combatterà a partire dal 22 settembre…

Nel frattempo, dopo due settimane di conduzione di Stefano De Martino, i telespettatori di Rai Uno (e i dirigenti della tv pubblica) hanno cominciato a farsi due conti: chi ha fatto più ascolti tra lui ed Amadeus?

Al momento, basta guardare le prime sette puntate del 2024 per scoprire che, a sorpresa, De Martino ha conquistato il 23.2% di share. Decisamente meglio della prima settimana di messa in onda dell’Affari Tuoi di Amadeus, fermatasi al 18.4%.

Insomma, al momento la sfida la sta vincendo Stefano… cosa succederà con l’inizio di ‘Chissà chi è‘?

Photo Credits: Kikapress