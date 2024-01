Offerta record ad Affari Tuoi: il dottore propone una cifra da capogiro alla concorrente. Non si era mai vista prima. Cosa è successo?

Cifre da record ad Affari Tuoi: nel corso della puntata del 16 gennaio 2024 abbiamo visto un’offerta del dottore mai vista prima, al punto da stupire pubblico, concorrenti e lo stesso Amadeus. Anche perché poi il gioco è andato avanti in una maniera estremamente stupefacente e che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il game show di Rai Uno, ogni giorno che passa, lascia i telespettatori sempre di più senza fiato. Ma quindi? Cosa sarà mai successo nel corso dell’ultima puntata del gioco dei pacchi? Andiamo a scoprirlo insieme.

Affari Tuoi: offerta record del dottore e la scelta della concorrente

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 16 gennaio, ha giocato Marisa, concorrente in rappresentanza della Sardegna.

La donna, accompagnata dal marito Davide, ha subito trovato una mano fortunata, arrivando a ricevere dal dottore di Affari Tuoi due offerte di 38mila euro di seguito.

Poi, con cinque pacchi rossi e due blu rimasti in gioco, è successo l’incredibile. Prima il dottore ha chiesto il cambio pacco, rifiutato dalla concorrente che si è tenuta il suo numero 8.

Quindi, dopo altre chiamate, in cui erano rimasti quattro pacchi rossi e un solo blu, l’offerta è stata di 42mila euro e poi di 49mila. Ancora una volta rifiutate da Marisa.

In gioco, alla fine, sono rimasti tre pacchi: 75mila euro, 100mila e 200mila euro. Il dottore di Affari Tuoi ha quindi offerto la cifra record di 100mila euro, rifiutata ancora da Marisa che, poi, nel suo pacco numero 8 aveva proprio quella somma!

“Hanno rifiutato i centomila per poi vincerli“, ha scritto una persona. E un’altra: “Questa cifra non la vedremo mai più come offerta“. Sarà davvero così?

Photo Credits: Shutterstock