Alessandro Gassman posta un tweet errato sull’estinzione del rinoceronte bianco: cosa ha scritto di tanto terribile sui social?

Alessandro Gassman finisce ancora una volta al centro del ciclone per via di un post pubblicato sui social: stavolta è un tweet postato su X riguardante il rinoceronte bianco e la sua estinzione a fare discutere. Anche perché il celebre attore ha fatto una gaffe di non poco conto a riguardo. Il motivo? Sembra che le fonti che abbia utilizzato non siano proprio affidabili, tanto che lui stesso è intervenuto con un commento ironico per ritrattare la notizia che aveva dato in un primo momento. Ad ogni modo, gli utenti si sono scatenati con una serie di commenti che, più che critici, fanno chiarezza sulla realtà. Non ci resta che andare a scoprirli insieme.

Alessandro Gassman scatena la polemica con un tweet sul rinoceronte bianco

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alessandro Gassman ha pubblicato un post terribile su Instagram: “Ufficiale, il rinoceronte bianco è da oggi estinto. Ogni specie che scompare dal nostro pianeta deve ricordarci che il nostro ecosistema ci unisce, e che quindi ogni estinzione di una specie vivente , ci avvicina alla nostra. Un giorno triste“.

Il problema? Si tratta di una fake news, come ha scritto ironicamente una persona: “Il rinoceronte bianco del nord è estinto allo stato selvatico dal 2018. Il rinoceronte bianco del sud esiste ancora in natura anche se con pochi esemplari“.

Gassmann ha risposto ironicamente: “Dovevo aggiungere del nord, giusto“. Peccato però che non sia da oggi, ma dal 2018!

Una gaffe che in molti hanno notato, dato che in molti parlano dell’accaduto ripetendo che risaliva a sei anni fa: “Credo avessero dato la notizia nel 2018 per la morte dell’ultimo rinoceronte bianco maschio in Sudan. Però sono nati in zoo ed aeree protette. Ci sono notizie più recenti, le verifichi lei stesso“.

E c’è chi fa notare: “In cattività ci sono, ho letto di diversi zoo nel mondo. Potrebbero pensare ad una forma di reintroduzione sul territorio. Ma la fonte qual è che non esistono più?”

Ad ogni modo, estinzione o meno, forse il messaggio di Gassman era più diretto al triste destino di tante specie in natura…

Photo Credits: Kikapress