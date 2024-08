Alice Campello interviene a gamba tesa per correggere il settimanale di gossip ‘Chi’ sulla rottura tra lei e Alvaro Morata: il virgolettato sbagliato.

La sua rottura con Alvaro Morata non ha certo faticato a trovare spazio nel mondo del gossip, ma che Alice Campello intervenisse direttamente per fare delle correzioni riguardo ad un virgolettato comparso su Chi che la riguarda se lo aspettavano in pochi. L’ormai ex del calciatore di Spagna e Milan, infatti, non le ha mandate certo a dire rispetto ad una frase che è stata attribuita proprio a lui, facendo sì da dare un aspetto più realistico ai rumors sulla fine della sua lunga relazione, in quello che sembrava un sogno d’amore destinato a non finire mai. Ma su cosa avrà mai corretto la celebre rivista? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Alice Campello corregge il virgolettato di “Chi” su Alvaro Morata

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sulla pagina Instagram del settimanale ‘Chi’ è comparso un post promozionale sul servizio attualmente in edicola, riguardante la rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata.

Nel post, viene attribuito un virgolettato al calciatore: “Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Non ci sarà alcun ripensamento. La relazione è finita“.

Fin qui tutto verosimile, se non fosse che la stessa Campello è intervenuta sotto l’immagine scrivendo un “Ma non è vero…” che di colpo smentisce tutto…

Non che la redazione di Chi non abbia rivelato la sua fonte, rispondendo con un “Abbiamo riportato l’ultima intervista rilasciata in Spagna alla trasmissione D Corazón“.

Dunque? Chi dei due ha ragione? Il settimanale o l’influencer?

