Foto compromettenti su Alvaro Morata e Alice Campello saranno pubblicate mercoledì? Il gossip impazza sull’influencer e il calciatore del Milan.

La stampa rosa e il gossip in generale sono stati dominati da un unico argomento che, a partire da ieri, ha cominciato a circolare prima sottovoce e poi intensamente, allargandosi a siti e testate sportive poiché vedono protagonista il calciatore capitano della nazionale spagnola Alvaro Morata e l’influencer italiana Alice Campello, specie dopo l’annuncio (congiunto e separato) della fine della loro relazione e del loro matrimonio: tantissime le indiscrezioni a riguardo, tra le quali domina la notizia che il prossimo mercoledì potrebbero essere pubblicate delle foto piuttosto compromettenti che vedono protagonista proprio il giocatore del Milan… ma quale sarà la verità a riguardo? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Alvaro Morata e Alice Campello: le foto “compromettenti” sulla fine del loro matrimonio?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La storia d’amore tra Alvaro Morata e Alice Campello è finita dopo otto anni, un matrimonio e quattro figli ma, a fare impazzire il gossip, è il fatto che siano state “annunciate” foto sulla questione…

Nulla di ufficiale, sia chiaro, loro hanno dichiarato separatamente via social la fine della loro relazione, con una Instagram stories pubblicata dal calciatore e l’influencer che ha cancellato il cognome di lui dal suo profilo.

“Non si inventino storie per un minuto di protagonismo perché, ripeto non c’è stata in alcun momento mancanza di rispetto, solo molte incomprensioni continue che poco alla volta hanno consumato la relazione“, ha scritto Alvaro. Ma una storia interessante riguarda la possibilità che delle foto possano comparire nei prossimi giorni, a partire da mercoledì.

Se fino a qualche settimana fa la coppia sembrava vivere un sogno a occhi aperti, condividendo immagini sognanti delle proprie vacanze che nulla facevano sospettare, si parla apertamente di “foto di Alvaro Morata con un’altra donna“.

Lui ha negato categoricamente che esistano e che siano dei falsi, ma gli “esperti” di gossip stanno individuando la data del 14 agosto come quella chiave in cui qualcosa potrebbe venir fuori. Tuttavia, in molti – tra cui Gabriele Parpiglia – stanno smentendo la cosa, assicurando che non c’è assolutamente un’altra donna (ipotesi avallata anche dalla stessa Campello, che ha preso le difese dell’ormai ex marito).

Tra i nomi che erano venuti fuori c’era quello di Chiara Biasi che, però, tramite Deianira Marzano, ha smentito categoricamente rimarcando il suo legame e la sua amicizia con Alice Campello…

Quel gesto di Morata con Alice poco tempo prima della separazione: era un gesto premonitore? Cosa hanno notato alle spalle dell’ex moglie

Nel frattempo, sui social, in tanti li rimproverano di aver tenuto nascoste le difficoltà fino a poco tempo fa. Non a caso, lo scorso 22 luglio era stata pubblicata una loro foto al mare, in cui lui la teneva in braccio in spiaggia e con tanto di commento: “Love of my life“.

Il 12 agosto è cambiato tutto ma c’è chi, ironicamente, in quella foto ha cercato un gesto premonitore da parte del calciatore.

Se si osserva la sua mano, infatti, si vede un gesto che in molti associano al tradimento, con indice e mignolo sollevati e il resto delle dita chiuse…

Photo Credits: Kikapress