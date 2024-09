L’esordio di ‘Chissà chi è’, il nuovo programma di Amadeus, si chiude con un errore clamoroso del conduttore: cosa ha combinato?

Sul Nove è finalmente cominciato ‘Chissà chi è‘, ovvero la nuova versione del format Identity (che un tempo, sulle reti Rai, aveva avuto il nome de ‘I Soliti Ignoti‘), condotto da Amadeus. C’era grandissima attesa per il suo debutto in un game show sulla nuova rete ma, quello che in molti hanno notato, è il fatto che il conduttore televisivo abbia chiuso la sua puntata e il suo esordio alla guida del nuovo programma con un errore clamoroso (che nessuno ha corretto). In cosa consisterà mai questa gaffe che ha ‘sporcato’ il nuovo battesimo del fuoco di Ama sulle reti del gruppo Warner Bros. Discovery? Non ci resta che andare a scoprire insieme che cosa ha combinato di tanto terribile.

Amadeus: l’errore clamoroso al termine della prima puntata di ‘Chissà chi è’

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La prima puntata di ‘Chissà chi è’ ha visto l’esordio di Amadeus alla conduzione di un game show sul Nove, dopo la prima capatina con il Suzuki Music Party.

Il conduttore ha riportato in tv il gioco che in Rai fu ‘I soliti ignoti‘, pur con una vera e propria gaffe finale.

Nel lanciare il programma di prima serata, infatti, il conduttore ha parlato di “È già ieri“, uno “spettacolo di Antonio Albanese“.

Peccato che non si tratti di uno spettacolo, bensì di un film con il celebre attore comico, tra l’altro di vent’anni fa.

E infatti in molti hanno cominciato a commentare su X a riguardo. Tra un “Ad Amadeus non spiegano neanche cosa va in onda dopo” e un “Ma ‘È già ieri’ è un film, quale spettacolo?! E nessuno lo ha corretto per giunta?”, in tanti hanno segnalato la cosa…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Warner Bros. Discovery