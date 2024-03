Affari Tuoi: i concorrenti fanno scoppiare Amadeus in lacrime. Cosa è successo nella puntata del 26 marzo con Andrea e Simona.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai Uno martedì 26 marzo, diversi momenti di puro divertimento ha travolto sia il pubblico che Amadeus, fino al punto di farlo scoppiare in lacrime. Andrea da San Carlo di Cesena e sua moglie Simona hanno dato vita a una serie di esilaranti episodi che hanno reso indimenticabile la serata televisiva. Tra battute sagaci e situazioni comiche, la coppia ha conquistato i telespettatori grazie alla propria allegria contagiosa. Ma è stato proprio il conduttore, Amadeus, ad essere sopraffatto dalle situazioni createsi, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. Quello che si è visto è stato uno spettacolo televisivo in grado di regalare sorrisi ed emozioni, culminato con un lieto fine per Andrea e Simona, che hanno portato a casa un ricco premio di 75mila euro.

Affari Tuoi: Amadeus in lacrime durante la partita di Andrea e Simona

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 26 marzo ha giocato Andrea da San Carlo di Cesena, insieme alla moglie Simona.

Il rappresentante della regione Emilia Romagna ha subito conquistato il pubblico grazie alle sue uscite divertenti, esordendo con “Qual è l’uccello che è sempre in giro? L’aquilà! Là-qui-là!”. Poco dopo, Andrea ha voluto provare una macchina da presa al posto di un cameramen e, quando Amadeus gli ha chiesto di inquadrare la moglie, la risposta sarcastica del concorrente è stata: “No, lei la vedo sempre”.

La coppia, tra l’altro, ha fatto ridere tutti perché non si ricordava l’anno del matrimonio: “Mi hanno chiesto quando ci siamo sposati, per sbaglio ho risposto nel 2009, mia moglie mi ha guardato e mi ha chiesto chi avessi sposato quell’anno!”.

Tutti questi siparietti hanno fatto scoppiare Amadeus a ridere, tanto da non riuscire a trattenersi dalle lacrime. Il conduttore ha detto: “Servono a me i fazzoletti perché mi fate piangere dal ridere“.

E poi, chiamando il dottore, ha aggiunto: “Teniamoli qui anche domani, ti prego!”

Insomma, una puntata estremamente divertente terminata anche con il lieto fine. Andrea e Simona, infatti, sono andati avanti fino alla fine senza voler accettare alcuna offerta, portandosi a casa ben 75mila euro!

La moglie sussurra una frase prima della decisione finale: ecco cosa dice al concorrente

Qualche giorno fa, ad Affari Tuoi, aveva fatto discutere un altro pacchista di nome Andrea, reo di aver rifiutato un’offerta di 40mila euro dal dottore quando aveva in gioco i pacchi da 200, 100mila e 200mila euro, salvo poi accettarne 30mila dopo aver perso il pacco più corposo.

La moglie di Andrea, Elisa, aveva sussurrato qualcosa al marito prima di accettare l’ultima offerta di 30mila euro: “Vai avanti, non ti fermare, vai avanti“.

L’uomo, però, ha accettato l’offerta, dicendo apertamente: “Io non sono mai andato contro mia moglie. Lo faccio questa sera per la prima volta. Ho quattro figli e una moglie. Accetto i 30mila euro, accetto l’offerta del dottore“. Per fortuna, tra l’altro, visto che nel pacco c’erano solo 200 euro!

