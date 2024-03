Chi si nasconde dietro la misteriosa figura del Dottore di Affari Tuoi? Andiamo a scoprire insieme il nome del personaggio.

Temuto e rispettato, esaltato e spesso anche insultato, il dottore di Affari Tuoi è una presenza inquietante ma fondamentale del programma di Amadeus e in molti si chiedono chi è. Chi si nasconde dietro quella voce che può essere udita solo dal conduttore del game show di Rai Uno? Chi è l’anonimo architetto che si nasconde dietro il successo o il fallimento delle partite di uno dei pacchisti del programma? Chi decide quando proporre un cambio di pacco o quando offrire cifre che paiono sempre troppo basse ai concorrenti?

Chi è il dottore di Affari Tuoi?

Se vi siete mai chiesti chi è il dottore di Affari Tuoi, sappiate che il suo nome non è affatto un mistero. Si tratta di Pasquale Romano, storico autore televisivo di diversi programmi della tv italiana.

Classe 1966 e nato ad Ottaviano di Napoli, laureato in filosofia e addottorato nella stessa materia all’Università di Urbino, ha cominciato il suo percorso nella tv italiana collaborando come autore della rubrica del TG2 Gulliver.

Nel 1993 è passato a Mediaset, diventando autore di programmi come Sarà vero?, Complotto di famiglia, Casa Castagna e Stranamore, tutti condotti da Alberto Castagna, all’epoca marito di sua sorella Pucci.

Nel 2001 tornò in Rai, dove è stato ideatore e autore de I raccomandati di Carlo Conti e poi, dal 2003, di Affari Tuoi. Qui ha ricoperto il ruolo di dottore dal 2003 al 2008 e poi dal 2020 ad oggi.

Nel frattempo non si è fatto mancare niente, come autore e produttore di diverse trasmissioni Rai, Mediaset e Sky come Bisturi! Nessuno è perfetto, Attenti a quei due – La sfida, Il più grande pasticcere e The Winner is…, con in mezzo anche una collaborazione al Festival di Sanremo 2020, il primo condotto da Amadeus.

Photo Credits: Shutterstock