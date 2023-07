A chi si riferiva Amadeus con la sua frecciatina: alcuni non hanno dubbi…

Amadeus ha lanciato una frecciatina su Instagram che sta facendo discutere. In un post, il conduttore ha affermato che anche un idiota può sembrare intelligente se rimane in silenzio, purtroppo però “gli idioti vogliono sempre parlare”. La domanda che sorge spontanea è: a chi è rivolta questa frecciatina?

Secondo molti utenti e alcune testate online, il commento potrebbe essere diretto a Vittorio Sgarbi e Morgan. Entrambi, nei giorni scorsi, hanno attaccato il presentatore. Sgarbi ha spiegato che Amadeus non dovrebbe occuparsi della scelta delle canzoni del Festival: “Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?” ha dichiarato.

Morgan, a sua volta, ha criticato la scelta di affidare la direzione di Sanremo a una persona che non si intende di musica: “Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non perché lui non se ne intende di musica, questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… Ma cinque?!” ha dichiarato, paragonando la situazione al film “Il Mago di Oz”, sostenendo che in tanti saranno felici quando il presentatore non si occuperà più del Festival.

È comunque importante ricordare che l’ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus ha raggiunto una media di 11 milioni di spettatori con uno share del 63%.

