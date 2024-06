Amadeus su Nove con la nuova versione de I Soliti Ignoti: il programma cambierà veste. Andiamo a scoprire in che maniera.

Giugno è arrivato e l’esordio di Amadeus su Nove si fa sempre più vicino, anche perché il conduttore televisivo esordirà sulle reti del gruppo Warner Bros. Discovery al consueto orario e con il suo vecchio programma: i Soliti Ignoti. Per il game show serale finora andato in onda su Rai Uno, tuttavia, sono in arrivo delle importanti novità dovute al cambio di rete e tante cose non saranno più le stesse di un tempo. Ma in cosa consiste questo cambiamento? E, soprattutto, con l’approdo sulle nuove reti il gioco subirà dei mutamenti davvero così grandi e sostanziali? Mentre parte anche la sfida con Stefano De Martino, tutto sembra essere destinato a cambiare. Non ci resta che andare a scoprire in che modo.

Amadeus su Nove: cosa cambia per I Soliti Ignoti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Amadeus è pronto ad approdare su Nove, mentre in Rai a prendere il suo posto sarà Stefano De Martino. All’ex marito di Belen Rodriguez sarà infatti affidato Affari Tuoi.

Sul Nove, invece, Ama condurrà ancora I Soliti Ignoti, ma in una versione completamente rinnovata.

Il format delle identità nascoste è stato condotto da Amadeus su Rai Uno dal 2017 al 2023, dopo le cinque stagioni di Fabrizio Frizzi (dal 2007 al 2012). Con l’approdo sulle reti del gruppo Warner Bros. Discovery, tuttavia, il programma subirà un cambiamento sostanziale. Il suo nome, innanzitutto, sarà Identity. Il motivo è di diritti: la Rai detiene il titolo “I Soliti Ignoti” e, nonostante a produrre ci sia ancora Endemol Shine Italy, si è scelto di allineare il nome a quello internazionale del format.

Ma i cambiamenti saranno anche sostanziali, con uno strizzamento di occhi ad Affari Tuoi: i concorrenti, per i quali è stato appena aperto il casting, potranno essere accompagnati da un amico o un familiare…

Photo credits: Kikapress