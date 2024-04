Cosa cambierà per Gabriele Corsi dopo l’arrivo di Amadeus sul Nove? A reagire e commentare è lo stesso conduttore: cosa ha scritto?

L’arrivo di Amadeus sul Nove non ha solo sconvolto quello che sarà il prossimo palinsesto di casa Rai ma ha anche portato qualche scossone nel mondo del gruppo Discovery, dove sembra che a cedergli il posto possa essere Gabriele Corsi, al timone di diversi game show della rete, come Deal With It – Stai al Gioco e poi con Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo. Ebbene, sembra che il conduttore e membro del Trio Medusa si troverà ad essere ‘sfrattato’ dal nono canale per lasciare spazio al più blasonato collega. Ma non è tutto, dato che lo stesso Corsi pare aver commentato in maniera ironica la situazione. Ma cosa succederà davvero? E come ha reagito?

Nove: con l’arrivo di Amadeus, Gabriele Corsi andrà via?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con l’arrivo in pompa magna di Amadeus sul Nove, Gabriele Corsi sembra destinato a dover andare via o, comunque, a vedere il proprio ruolo ridimensionato.

Se finora è stato lui infatti il volto dei game show di Discovery, sembra che qualcosa cambierà nel giro di conduzioni. Probabilmente, dato il duraturo rapporto con l’azienda, Corsi non sarà mandato via, ma potrebbe perdere la conduzione preserale per passare a qualcosa di diverso. D’altronde, è saldamente al timone anche de Il contadino cerca moglie e in passato ha condotto anche Primo appuntamento.

Nel frattempo, però, ad un tweet di un telespettatore che ha commentato l’arrivo di Amadeus sul Nove con “Un minuto di silenzio per Gabriele Corsi“, lui ha risposto con un “Eppure mi sentivo benissimo…”

Avrà già il colpo in canna per il prossimo programma?

In realtà, tra Gabriele Corsi ed Amadeus ci sono stati una serie di – scusate il gioco di parole – corsi e ricorsi.

Don’t Forget the Lyrics era stato infatti lanciato proprio da Ama su Italia 1, con il titolo Canta e Vinci, prima di passare sul Nove con l’attuale titolo.

Ma non è tutto: nel 2018, Corsi sostituì Amadeus a Reazione a Catena su Rai Uno, con quest’ultimo che lanciò un breve messaggio sui social, nel quale disse: “Questo è il vestito che per 4 anni ho indossato a Reazione a catena, ma quest’anno rimarrà nell’armadio. Non sarò il conduttore di Reazione a catena, ma vi voglio ringraziare di questi anni bellissimi trascorsi insieme. Viva Reazione a catena“.

Cosa succederà adesso?

Photo Credits: Kikapress