Nella registrazione del serale della nuova puntata di Amici, Wax e Mattia hanno fatto un gesto significativo durante l’esibizione di Angelina, attirando l’attenzione di tutti

È stata registrato un’altra entusiasmante puntata del serale di Amici 22, e i fan sono ansiosi di sapere cosa è successo. Andiamo a vedere insieme le anticipazioni della sesta puntata del programma (specie alcune che riguardano un gesto di Wax e Mattia durante l’esibizione di Angelina), rivelate da SuperGuidaTv.

Amici 22: gli spoiler della sesta puntata

Nella prima manche, la squadra di Raimondo Todaro e Arisa è stata estratta per prima e ha sfidato il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La prima prova ha visto Wax esibirsi sulle note di “Tintarella di luna”, mentre Isobel ha ballato su “Bang bang”. Alla fine, Isobel ha vinto la prova. Nella seconda prova, Wax si è sfidato con Ramon, che ha ballato sulle note di “That’s Amore”. Wax ha stupito tutti cantando “Ti regalerò una rosa” con barre contro la violenza sulle donne, suscitando l’emozione di Malgioglio. Nella terza prova, Mattia ha sfidato Ramon, vincendo.

Nella seconda manche, Todaro e Arisa hanno scelto di sfidare Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ramon è stato mandato al ballottaggio finale, e proprio su di lui Malgioglio ha litigato con la Celentano, accusando il ragazzo di fare sempre le stesse cose. Ramon dovrà sfidare Cricca nel ballottaggio finale, e i fan sono in trepidante attesa di scoprire chi verrà eliminato.

Durante la serata, Angelina ha presentato il suo nuovo inedito e, durante l’esibizione è avvenuto qualcosa di inaspettato. Mattia e Wax hanno improvvisato una speciale coreografia, ballando e canticchiando la canzone. È stato un momento inaspettato e divertente che ha entusiasmato il pubblico e i giudici.

Durante la registrazione della sesta puntata spunta un messaggio per Wax e Angelina: ecco cosa c’era scritto

Ad Amici è comparso un cartellone inaspettato portato da alcuni fan, con un messaggio per Wax e Angelina. Su di esso c’era una scritta che chiedeva che i due si mettessero insieme.

Il messaggio ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e dei giudici presenti in studio. In tanti hanno esultato vedendolo ma c’è chi ha sottolineato che Wax e Angelina sono solo amici, e in molti hanno sollecitato il rispetto per la loro amicizia, soprattutto considerando che Angelina è fidanzata.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset