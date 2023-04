C’è una scena tagliata ad Amici 22: nel serale di sabato scorso non è andato in onda uno scontro tra Rudy Zerbi, Todaro e Maria De Filippi. Ecco il perché.

Amici 22 ha fatto parlare di sé per una scena tagliata, avvenuta durante il Serale prepasquale, che ha visto una lite verbale tra Raimondo Todaro e Rudy Zerbi: la discussione, nella quale è intervenuta anche Maria De Filippi, non è stata trasmessa durante la puntata di sabato 8 aprile, lasciando i telespettatori a bocca asciutta. Possiamo però ricostruire quello che è successo.

Amici 22: la scena tagliata non andata in onda sabato scorso

Secondo quanto riportato sui social, la discussione tra Todaro e Zerbi si è accesa durante la nomina di Angelina per il ballottaggio finale da parte di Rudy. Todaro ha chiesto spiegazioni al discografico sul perché avesse deciso di mettere in campo la papabile vincitrice del talent show, ricevendo la risposta che era una scelta strategica. Il ballerino ha poi ribattuto che c’erano altri allievi meno bravi di Angelina, esprimendo la sua insoddisfazione rispetto alla decisione di Rudy. Al ballottaggio, poi, effettivamente Mattia Zenzola della squadra di Raimondo è stato eliminato dalla stessa Angelina.

In questo frangente, è intervenuta direttamente Maria De Filippi, rimproverando Todaro per aver insinuato che Angelina potesse essere già considerata la vincitrice del talent show, e che se questa era una sua certezza non ci sarebbe stato bisogno di continuare a fare lo show. “Che ci stiamo a fare noi qui?”, gli avrebbe detto.

La conduttrice gli ha quindi voluto far capire che tutto si era svolto secondo le regole e che non essendoci un vincitore designato, Rudy aveva fatto benissimo a nominare Angelina. Dopo l’intervento della De Filippi, nel programma è tornata la calma. Tuttavia, la scena è stata tagliata in fase di post produzione e non trasmessa nella puntata di sabato scorso.

Raimondo Todaro reagisce così a quanto accaduto in puntata: la frecciatina su Amici pubblicata sui social

Raimondo Todaro, sembra aver reagito in modo negativo all’episodio. Il prof ha pubblicato una storia su Instagram in cui compare insieme ad Alessandro Siani, ospite durante la stessa serata. Raimondo ha scritto come didascalia della foto “è riuscito a farmi ridere pure ieri sera. Pensate quanto sia bravo!”, un chiaro riferimento alla tensione vissuta durante la registrazione. La frecciatina sembra essere diretta proprio verso il talent della De Filippi… sarà davvero così?

