Nonostante il risultato del Festival di Sanremo 2024, in rete si diffonde un appello: Mahmood e Annalisa all’Eurovision in rappresentanza di San Marino!

L’epica conclusione del Festival di Sanremo 2024, nella quale Angelina Mango ha trionfato come vincitrice assoluta, ha fatto la gioia di tutti i suoi fan ma ne ha scontentati tantissimi altri. Nonostante la vittoria della giovane cantante la vedrà rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, i sostenitori di altri cantanti si stanno concentrando ora su un appello che potrebbe portare Annalisa e Mahmood a calcare il palco della kermesse continentale nonostante siano arrivati rispettivamente terza e sesto, ma non come rappresentanti italiani bensì come ambasciatori di San Marino. Un’insolita e affascinante prospettiva che sta catalizzando l’attenzione degli appassionati di musica italiana. Ma è possibile tutto questo? LEGGI ANCHE: — Sanremo 2024, Mahmood e la frase su Marco Mengoni: cosa ha dichiarato su di lui e la musica

I fan esplodono sui social: vogliono Annalisa e Mahmood all’Eurovision come rappresentanti di San Marino

Dopo la finale del Festival di Sanremo 2024, tutte le attenzioni si dirigono ora verso l’Eurovision Song Contest, in programma a maggio in Svezia. L’Italia sarà rappresentata dalla vincitrice Angelina Mango, ma i fan sembrano delusi dal fatto che non ci andranno due artisti che hanno lasciato il segno durante la 74ª edizione del festival: Annalisa e Mahmood. Il desiderio di vederli sul palco dell’Eurovision è così forte che si è creato un vero e proprio appello rivolto a San Marino, paese che qualche anno fa ha debuttato nell’ambita competizione europea con un altro artista italiano che si era fatto notare a Sanremo: Achille Lauro.LEGGI ANCHE:– Angelina Mango, la profezia sull’Eurovision ad Amici: cosa è stato detto ben due anni faSu Twitter, numerosi commenti sono dello stesso tenore, chiedendo alla piccola repubblica romagnola di scegliere uno dei due cantanti. Si leggono commenti come: “Annalisa, ti prego vai all’Eurovision con San Marino e vinci dando uno smacco a tutti!”. Oppure: “Quindi come facciamo a mandare Mahmood a gareggiare all’Eurovision con San Marino?! San Marino non avete voglia di prendervi la rivincita e vincere questo festival?!”.O ancora: “Vorrei ricordare a San Marino che eventualmente ci sono Annalisa e Mahmood disponibili e che sono pronti a farci, giustamente, il ma..o“. E qualcuno arriva addirittura a implorare: “San Marino hai l’opportunità di fare la cosa più divertente del mondo”.La speranza di vedere questi artisti emergenti sul palcoscenico europeo è alimentata anche dalla notizia che Al Bano e Mogol faranno parte della giuria di “Una voce per San Marino“, il contest attraverso il quale verrà scelto il rappresentante del piccolo stato all’Eurovision Song Contest. In passato, il festival sanmarinese ha visto partecipare voci italiane di spicco come Achille Lauro (che ha poi trionfato ed è stato inviato alla kermesse europea), Valerio Scanu e Francesco Monte. Le attese sono ora concentrate sul 16 e 17 febbraio, giorni in cui si terrà il contest, al quale parteciperanno 8 grandi nomi su invito.Photo Credits: Kikapress