Mahmood ha detto la sua su Marco Mengoni dietro le quinte del Festival di Sanremo 2024: ecco che cosa ha dichiarato sul collega.

Tra i protagonisti di Sanremo 2024 ci sono Marco Mengoni e Mahmood, il primo in veste di co-conduttore della prima serata del festival, il secondo in veste di cantante in gara già pluristellato dalle vittorie del 2019 e del 2022. Ebbene, a parlare del rapporto tra i due cantanti è stato proprio il buon Alessandro che, intervistato prima dell’inizio della seconda serata della kermesse, è intervenuto sul collega, augurandosi qualcosa che si aspettano tutti i fan di entrambi. Ma di cosa si tratterà mai?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Prima della seconda serata di Sanremo 2024, Mahmood è stato intervistato da una giornalista che gli ha chiesto: “I fan sognano un duetto con Marco Mengoni, ti piacerebbe?”

“Sai che è vero? Non è successo. Con Marco non ho ancora fatto niente. Ma posso dire chissà? Vediamo cosa ci riserverà il futuro“, ha risposto lui.

Mentre qualcuno precisa, non senza una certa malizia: “‘non ho ancora fatto niente’ intende solo a livello di musica chiaramente“.

Già durante la prima serata, quando Marco Mengoni da co-conduttore ha presentato Mahmood, Giulia Salemi ha ripostato su Twitter una clip del momento, con tanto di scritta “Lavorerò per voi“. Tra i commenti comparsi, ce n’è uno in particolare “Oddio, Giulia sì, chiedi di fare un duetto per favore, lo sto chiedendo da anni” che sembra riassumere la volontà dei fan dei due artisti.

‘Marò che bono’: è successo dietro le quinte con Mahmood. Cantante non si trattiene vedendolo

Nel frattempo, sui social, in molti stanno ripostando una clip del dietro le quinte, nella quale Big Mama balla accanto a Mahmood e poi gli dice: “Marò che bono“.

Lo sguardo di Mengoni, che pare averla fulminata prima di allontanarsi, ha attirato l’attenzione di molti, che hanno contribuito a rendere virale il breve filmato.

Photo credits: Kikapress