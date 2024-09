Polemiche sulla nuova edizione di ‘È Sempre Mezzogiorno’: ai social non va giù quella presenza nel cast fisso di Antonella Clerici.

A partire da oggi, 9 settembre, Antonella Clerici tornerà in onda per il suo consueto appuntamento su Rai Uno con È sempre mezzogiorno, a partire dalle 11.55. Tuttavia, l’annuncio della nuova edizione del programma non è stata affatto esente da critiche, soprattutto a causa della presenza di un ospite fisso nel cast del programma che sembra non essere particolarmente gradita ai telespettatori… Ma di chi si tratterà mai? Per quale motivo un programma di tanto successo, giunto ormai alla sua quinta edizione, sta scatenando così tante polemiche? Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa c’è che non sta andando giù ai fan di Clerici e compagnia!

È sempre mezzogiorno: Antonella Clerici torna in tv tra le polemiche dei social

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La quinta edizione di ‘È sempre mezzogiorno’ comincerà oggi, 9 settembre, alle 11.55: come al solito, alla conduzione ci sarà Antonella Clerici. Tuttavia, nell’annuncio del cast fisso del programma, c’è anche qualcuno che non ha certo scatenato la gioia dei fan…

Stiamo parlando di Alfio Bottaro, ‘il fattore’.

Sul profilo Instagram ufficiale del programma, infatti, è stata pubblicata una foto del cast della nuova edizione che ha fatto scatenare non poco i commenti del pubblico.

Tra uno “Speravo che non ci fosse più Alfio, persona totalmente inutile” e un “Tutto ok tranne Alfio!”, c’è chi scrive “Alfio ha trovato un lavoro fisso senza sforzo“.

O ancora: “Quanto vorrei trovare una persona come ha trovato Alfio, che mi assicura il guadagno senza lavorare x tutta la vita“.

In realtà, però, tra tutte le polemiche, non sono mancati tanti messaggi di fan che apprezzano tutto il cast, come: “mi siete mancati tutti. Vi amo, Alfio e Antonella! Il programma è meraviglioso! L’ambientazione rosa, il mio colore preferito“. O ancora: “Finalmente ben tornata Antonella e a tutti voi!!Ci siete mancati moltissimo“.

Qual è il motivo per cui Alfio è sempre al fianco di Antonella?

La polemica su Alfio Bottaro non è in realtà nuova, tanto è vero che Antonella Clerici ha parlato di lui dicendo: “Se non ci fosse Alfio bisognerebbe inventarlo… Possiamo dire che lui è veramente un portatore sano di allegria. Sì, cioè quando tu arrivi qui e vedi Alfio, lo incroci nei corridoi è sempre sorridente, sempre. E poi è tanto generoso“.

Alfio non aveva mai fatto televisione prima di È sempre mezzogiorno e il suo rapporto con Antonella Clerici ha fatto sì che trovasse un posto proprio lì. Bottaro è infatti piuttosto noto a Grondona, un paese a due passi da Varinella di Arquata Scrivia, residenza di Antonella con il marito Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Anzi, a dirla tutta, è stato anche vicesindaco del paese!

Photo Credits: Kikapress