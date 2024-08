Gerardina Trovato spara a zero sull’intervista da Barbara D’Urso nel 2020: arriva la risposta della conduttrice televisiva.

Il ritorno di Gerardina Trovato alla vita pubblica sta diventando un vero e proprio caso, soprattutto per via del fatto che la cantante sta sparando a zero su numerosi colleghi e non solo, tanto che negli ultimi giorni è salita in auge per aver commentato negativamente l’ospitata da Barbara D’Urso nel 2020, sua ultima apparizione televisiva. L’artista, infatti, fu tra gli ospiti di Live – Non è la D’Urso in occasione del Festival di Sanremo di quell’anno ma, ultimamente, ha avuto da ridire su quell’intervento, ammettendo che “è stato un momento che vorrei cancellare“. La replica di Carmelita, tuttavia, non si è fatta attendere e, da Instagram, ha dato la sua risposta alla cantante. Cosa le avrà mai detto? Non ci resta che scoprirlo insieme!

Gerardina Trovato spara a zero su Barbara D’Urso: la risposta della conduttrice televisiva

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Gerardina Trovato è tornata a parlare della sua ultima apparizione televisiva, risalente al 2020 negli studi di Barbara D’Urso.

“Quello è stato un momento che vorrei cancellare – ha detto – Perché a quella trasmissione ero andata per dire ben altro. Avevo scritto la mia storia in un libro e Barbara non mi ha fatto dire una parola. Ha cominciato dicendo tutto lei e quando sono arrivata mi avesse fatto dire mezza cosa! Tutte min…ate su min…ate. È stata tutta una gran min…ata esserci andata. Avevo bisogno di dire molto altro, cose che mi venivano dal cuore. E invece mi è stato impedito”.

La risposta è arrivata puntuale da Barbara che, in una Instagram stories, ha ricondiviso alcuni screenshot di quella puntata.

E ha scritto: “Sono molto felice che intorno a Gerardina Trovato si sia creata una rete di solidarietà .. ora si. In passato solo Barbara D’Urso ha provato a dargli visibilità e a cercare di aiutarla. Come spesso ha fatto. Ora mi auguro che davvero le ‘luci dei riflettori’ non si spengano“.

E, in una storia successiva, ha aggiunto: “Ed oggi come allora: forza Gerardina“.

Insomma, una replica di stile, effettuata tenendo conto dello stato di salute – soprattutto mentale – della cantante, sul quale si sta discutendo molto in questo periodo.

Sanremo, ecco perchè Carlo Conti non dovrebbe cedere al ‘ricatto’ morale degli utenti di Tik Tok su Gerardina Trovato

La ritrovata viralità di Gerardina Trovato sta causando una serie di grattacapi a Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo 2025. Il conduttore, infatti, è infatti stato sommerso da post di utenti che chiedono la partecipazione di Gerardina Trovato alla kermesse.

Sulla questione si è creato un certo hype, corrispondente ad un piccolo ritorno della cantante sulle scene e sui palchi siciliani, dove la si è vista in evidenti difficoltà fisiche. Tuttavia, è assai probabile che si tratti di una eco mediatica temporanea, volta a sgonfiarsi ben prima di Sanremo 2025.

Carlo Conti cederà al ‘ricatto’ morale dei fan vecchi e nuovi della Trovato invitandola a Sanremo? Oppure è conscio del fatto che il Festival potrebbe essere insostenibile per l’artista? Di sicuro è una bella gatta da pelare…

Photo Credits: Kikapress