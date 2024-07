Va in scena un litigio dietro le quinte dell’edizione 2024 di Battiti Live: non c’entrano Ilary Blasi e Alvin ma due rapper… Di chi si tratta?

L’edizione 2024 di Battiti Live sta andando già in onda in diretta su Radionorba e TeleNorba e ci terrà compagnia poi in differita su Canale 5 dall’8 luglio fino al prossimo 7 agosto, ma già sta facendo venir fuori le prime voci di corridoio su un litigio per “vecchi dissapori” che sarebbe avvenuto dietro le quinte del palco pugliese. Quest’anno, a condurre l’evento ci sono Ilary Blasi e Alvin che, già ai tempi dell’Isola dei Famosi, avevano avuto modo di battibeccare più volte lanciandosi frecciatine più o meno dirette. Stavolta, però, sembra che non c’entrino né l’ex vj né la storica conduttrice del reality show. Ma allora? Chi sarà stato il protagonista di questo litigio che tanto sta facendo parlare di sé? Non ci resta che andare a provare a scoprirlo insieme.

Battiti Live: il litigio dietro le quinte fa discutere. Non c’entrano Ilary Blasi e Alvin

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Che tra Ilary Blasi e Alvin i rapporti non siano proprio idilliaci lo abbiamo sempre saputo: i due si sono ritrovati insieme a condividere prima l’Isola dei Famosi, ora Battiti Live. Con risultati piuttosto esilaranti, dal punto di vista delle frecciatine.

Ebbene, proprio a Battiti Live, sembra si sia verificato un litigio nel backstage che, però, nulla ha a che fare con i due conduttori.

Secondo quanto riportato da Biagio D’Anelli su Nuovo TV, nel dietro le quinte dello spettacolo “due rapper molto amati dai giovani hanno litigato a causa di dissapori passati“.

Non fa nomi, D’Anelli, ma il cast vede la presenza di una serie di rapper che fanno sospettare qualcosa…

Ci sono infatti Fedez e J-Ax, da qualche tempo riconciliatisi dopo diversi anni di separazione artistica… C’è Tony Effe, che con lo stesso Fedez non è che abbia rapporti idilliaci… E poi ci sono Capo Plaza, Rocco Hunt, Rose Vilain, Guè e Rhove… insomma, la lista è lunga e non è facile scoprire chi ha litigato con chi.

