Quel video post di Belen Rodriguez è un riferimento alle corna? Cos’è comparso sotto il filmato postato sul suo profilo Instagram.

Un video postato sui social da Belen Rodriguez sta facendo discutere (e non poco) i suoi fan e ammiratori. La showgirl argentina, difatti, ha pubblicato un breve filmato sui suoi canali, scatenando una serie di commenti più o meno divertiti. Uno di questi commenti, però, sta facendo particolarmente discutere… forse perché è stato pubblicato da una ex gieffina e celebrità del mondo dell’opinionismo televisivo: Guendalina Canessa. Ma cosa avrà mai scritto di così grave, tanto da far discutere tutti a riguardo?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Su Instagram, Belen Rodriguez ha pubblicato un video di un meraviglioso prato nel bosco, sul quale si vedono una serie di cervi intenti a riposare o a pascolare.

Fin qui tutto regolare, se non fosse che qualcuno ha voluto metterci della malizia, insinuando che quel filmato celasse un qualche doppio senso. E magari una frecciatina a Stefano De Martino.

Tra questi, la showgirl ed ex concorrente del GF Vip Guendalina Canessa, non si è trattenuta dal dire la sua.

Sotto il post di Belen Rodriguez ha scritto “Corna in libertà“, facendo scatenare i commenti degli utenti. “Io al tuo posto questa frase l’avrei evitata…”, ha risposto una persona. E un’altra: “che lingua biforcuta signora!!! Lei invece madre teresa di Calcutta??”

Qualcun altro ha risposto invece in maniera diversa come “detto da te mi fa solo ridere” o “senti il pulpito“. Insomma, Guendalina è stata massacrata dai fan di Belen. Si meritava così tanto per un commento ironico?

La reazione di Stefano de Martino al post di Belen: cosa ha pubblicato nelle stories

Nel frattempo, Stefano De Martino non ha risposto in alcun modo al videopost di Belen Rodriguez a tema ‘corna’. Il conduttore è attualmente a New York insieme al figlio Santiago e tutto sta facendo, tranne che rispondere alle storie velate della moglie.

Anzi, padre e figlio si stanno godendo il soggiorno negli Stati Uniti, tra spettacoli teatrali e tour tra i grattacieli della Grande Mela!

