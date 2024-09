Belen Rodriguez fa discutere con una foto in bagno. È bastato un semplice selfie per far scatenare le polemiche su Instagram.

Una foto di Belen Rodriguez in bagno ha scatenato la polemica su Instagram, in quanto la showgirl ha fatto un gesto con il piede che non è piaciuto affatto ai suoi tanti follower. È bastato un suo semplice selfie, infatti, a far scatenare le critiche del web, con tanti che hanno cominciato ad attaccarla per aver poggiato la scarpa in una determinata posizione. Ma avrà fatto davvero qualcosa di tanto grave? E, se sì, cosa avrà combinato stavolta nello specifico? Possibile che ogni gesto della showgirl argentina debba essere commentato e criticato dal web? A quanto pare, è impossibile il contrario. Non ci resta quindi che andare a scoprire insieme che cosa ha fatto stavolta.

Belen Rodriguez: la foto in bagno fa discutere i social. Ecco dove ha messo il piede

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram alcune foto scattate in un locale, tra cui un selfie finale in bagno che sta facendo molto discutere.

L’immagine mostra un autoscatto in cui indossa un elegante completo smanicato beige, con pantaloni larghi abbinati a scarpe con tacco.

Lo stile è raffinato e minimalista, con capelli sciolti e un trucco naturale. Ma c’è un dettaglio che non è piaciuto agli internauti.

Nella foto, infatti, Belen posa con un piede appoggiato sul lavandino mentre tiene il telefono con una mano, guardando l’obiettivo con un’espressione seria ma rilassata, volta sicuramente a mostrare le scarpe.

Apriti cielo, perché la gente ha cominciato a criticarla per il gesto: “Carino: scarpe sul lavandino su cui altre appoggeranno le borse, o ben peggio bimbi piccoli a cui andranno a lavare le manine“. Oppure: “Perché metti quei piedi ovunque?? Mah“. O ancora: “Molto igienico appoggiare le scarpe su un lavandino“.

Tutti i torti, stavolta, non ce li hanno…

Belen, buste di plastica intorno ai piedi: l’originale trattamento

Al di là della foto in bagno, i piedi di Belen Rodriguez sono spesso oggetto delle critiche del web.

Qualche mese fa si è mostrata con i piedini coperti da buste di plastica trasparenti e poi infilati in un paio di eleganti sandali neri con il tacco. Il motivo sembra essere chiaro: si tratta di un peeling esfoliante intenso, in grado di rendere la pelle super liscia in pochi minuti ma che per agire ha bisogno anche di 4-5 giorni.

Le buste di plastica, quindi, non erano altro che una protezione volta a permettere al trattamento di agire.

