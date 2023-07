Belen Rodriguez ha detto definitivamente addio a Stefano De Martino? Il sospetto serpeggia sui social (con l’intervento della mamma della showgirl)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono detti addio per l’ennesima volta? Secondo certi indizi comparsi sui social network è andata proprio così, tanto che numerosi fan si sono insospettiti non poco per quanto sta accadendo. Ad intervenire è però Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez, che come sempre entra in gamba tesa a difendere la figlia. Ma cosa starà succedendo davvero? Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati per davvero?

Belen Rodriguez scrive il suo addio a Stefano De Martino?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Qualche giorno fa, Belen Rodriguez ha postato un carosello di Instagram con un messaggio che molti hanno preso per un addio a Stefano De Martino.

“Se vuelve a empezar“, ha scritto la showgirl argentina. Ovvero “Si ricomincia da capo“. C’è chi l’ha presa come l’indizio della fine della loro storia, o almeno di qualcosa che sia terminato (e di qualcosa di nuovo che stia cominciando).

Non a caso, poco dopo Belen ha postato un video di una sorta di balletto in acqua che dà chiaramente l’idea che abbia messo fine a qualcosa e che sia pronta a ricominciare una nuova avventura.

In realtà è probabile che il giochino “fine-inizio” riguardi la conclusione del rapporto lavorativo con Mediaset, ma non sono pochi quelli che fanno speculazioni sulla fine della sua relazione con Stefano De Martino.

La mamma di Belen “difende” la figlia sui social

Ad intervenire per difenderla, ad ogni modo, è sua mamma: Veronica Cozzani. La signora ha infatti preso di mira alcuni commenti che hanno rilevato in maniera non troppo gentile alcuni dettagli dei piedi di Belen, facendone notare la conformazione e talvolta indicando che potrebbe avere l’alluce valgo.

“amore Belen ha 37 con 1,75! Piedi belli! Belli“, ha replicato Veronica, ottenendo in risposta un “Io mi stupisco della madre che viene qui a difendere la figlia quarantenne come se fosse un’adolescente..per forza che poi si comporta come tale“.

Sotto un altro post, un utente ha scritto “perdi i colpi… Si vedono gli anni che passano“. “Come a tutti! Però è una bella donna anche a 40“, ha risposto in quel caso la Cozzani.

E ancora, sotto il post riguardante il balletto in acqua della Rodriguez, un utente ha ironicamente commentato con un “Come sentirsi un ce..o a pedali“. La Cozzani, evidentemente, non ha colto il senso della frase, commentando con “Che tristezza raggiungere la tua età e non aver imparato niente di buono“.

Insomma, qualunque cosa sia accaduta, sappiamo che Veronica Cozzani è sempre pronta a intervenire a spada tratta in difesa di Belen.

La reazione di Belen a quel commento sull’addio: come ha commentato la sua scelta di dire basta a quella storia

La questione dell’addio a Mediaset è però quella che sta tenendo un po’ più banco in queste ore, tanto che molti fan della Rodriguez stanno commentando a riguardo. E a qualcuno lei ha anche risposto.

“Mi dispiace tanto perché per me eri uno dei volti di Mediaset! Ma che c… sta combinando PS? Mah! Comunque sei talmente brava che ti rivedremo in progetti ancora più belli! Ogni cambiamento non avviene mai per caso e fa sempre bene“, ha scritto una persona. Alla quale lei ha risposto con “Io me ne sono andata“.

Un altro ha scritto “Ciao Belen ma, chettenefrega ci saranno altre opportunità magari meglio… Comunque mancherai tanto ma, io ti seguo“. E lei ha risposto “Ma ce le ho già“, riferendosi appunto alle opportunità.

E, infine, a un utente che ha scritto “Cara Belu, sicuramente ci saranno nuovi progetti e nuovi obiettivi da raggiungere. Cambiare poi è stimolante, poi hai anche le tue aziende da seguire“, ha risposto “Fatto a posta per questo“.

Risposte stringate ma che mettono in chiaro tre punti. Ha scelto lei di lasciare Mediaset, ci sono già nuove opportunità e molte delle quali stimolanti. Sarà andata davvero così? E, soprattutto, dove la vedremo prossimamente?

