Si parla da qualche giorno della chiusura de Il Cantante Mascherato. Milly Carlucci è intervenuta sui social per smentire.

Milly Carlucci è dovuta intervenire sui social network per mettere a tacere delle voci che circolano da qualche tempo in rete riguardo alla possibile chiusura de Il Cantante Mascherato. Andiamo a scoprire insieme cosa ha rivelato a riguardo.

Chiusura Il Cantante Mascherato: sui social arriva la smentita di Milly Carlucci

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da qualche giorno, sui social, si parla della possibilità che Il Cantante Mascherato venga chiuso dopo le prime due puntate di questa stagione.

Il motivo risiederebbe nei pochi ascolti fin qui registrati, che si attestano tra il 17 e il 18%, al di sotto della media della passata edizione. A dispetto di questi dati, però, Milly Carlucci è intervenuta sui social con un video nel quale ha voluto rassicurare i telespettatori.

“Eccomi qua, per rassicurare tutti quanti che sabato sera noi de Il Cantante Mascherato ci siamo. Lo dico perché sono stata subissata di telefonate, di contatti social, di gente che mi viene a bussare alla porta“, ha esordito.

Poi arriva la smentita: “Ci siamo! Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente. Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, la nostra strada è difficile, d’altra parte la rete ci ha chiesto di mettere le fondamenta di una nuova presenza di un programma di varietà, diciamo varietà tra virgolette, nel sabato sera di Rai 1 in primavera. Mancava un’offerta continuativa dal 2019, quindi adesso pian piano si ricomincia con grande umiltà e con grande fatica, naturalmente“.

Infine la precisazione, con tanto di minaccia di provvedimenti: “Noi accettiamo qualunque tipo di controversia, di critica, negativa, ustionante, ingiusta. Va tutto bene finché si tratta di opinioni, quello che non si può accettare naturalmente sono le fake news, perché quando una notizia falsa minaccia il lavoro di un gruppo, il nostro come qualunque altro gruppo, non può essere accettata, perché veramente è un danno alla rete, al gruppo di lavoro, all’azienda… E qui noi stiamo lavorando seriamente come tutti quelli che fanno questo mestiere. E siccome una notizia falsa può essere anche motivo di controversia legale, direi teniamoci lontani dalle notizie false. Ci vediamo sabato, un bacione e buon divertimento“.

Insomma, non ci sarà nessuna chiusura de Il Cantante Mascherato, questo è certo!

Ballando con le stelle, Milly Carlucci rivoluziona il cast fisso. Chi non ci sarà

Qualche rivoluzione, però, la Rai e i programmi di Milly Carlucci la vivranno.

Secondo il settimanale Oggi, la conduttrice sta valutando la possibilità di modificare alcuni aspetti dello spettacolo, come il cast fisso e le dinamiche del programma. È ancora incerto chi dovrà lasciare il popolare show di Rai 1 e chi troverà invece posto. Tuttavia, si è vociferato che Selvaggia Lucarelli abbandonerà quasi certamente la trasmissione. Ci saranno altri cambiamenti in arrivo oltre a questo?

