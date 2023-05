Fiorello scherza e chiama Alessandro Cattelan in diretta: sarà lui l’erede di Fabio Fazio in Rai?

Durante il morning show di Fiorello su Rai 2, è stato rivelato il possibile sostituto di Fabio Fazio. Dopo la sua partenza dalla Rai e dal programma “Che tempo che fa?” dopo 40 anni di collaborazione, si stanno diffondendo numerose indiscrezioni sul suo successore.

Si parla di Alessandro Cattelan, un giovane conduttore che potrebbe prendere il suo posto nella fascia serale della domenica su Rai 3. Durante la trasmissione, Fiorello ha chiamato telefonicamente Cattelan e ha cercato di ottenere delle informazioni, lanciando così la notizia bomba.

Cattelan, tuttavia, ha scherzato sulla questione e ha affermato di non sapere nulla in proposito. Fiorello ha elogiato il suo talento e ha proposto un test con tre possibili ospiti per valutare le sue capacità di conduttore. Dopo aver approvato le risposte di Cattelan, Fiorello ha concluso che Alessandro sarebbe proprio il sostituto perfetto di Fabio Fazio.

Foto: Kikapress