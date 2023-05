Spuntano nuovi dettagli sul cachet di Fabio Fazio: ecco quanto guadagnerà dopo l’addio alla Rai e lo sbarco sul NOVE.

Emergono nuovi dettagli su Fabio Fazio, che a fine stagione lascerà la Rai insieme a Luciana Littizzetto per sbarcare sul NOVE: ma quale sarà il cachet dell’ormai ex conduttore di Rai Tre? Le indiscrezioni parlano di numeri spettacolari, che potrebbero fare anche discutere. Ma di che cifre si parla? Andiamo a vederle insieme.

Fabio Fazio sul Nove: ecco il suo cachet

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Che tempo che Fa lascia definitivamente la Rai dopo vent’anni, per sbarcare sulle reti Warner Bros. Discovery e in particolare sul canale NOVE. Il titolo dovrebbe rimanere lo stesso, sebbene non sia arrivata ancora una conferma ufficiale né da parte del conduttore né da parte della rete.

A far discutere, come sempre, è il cachet del conduttore, Fabio Fazio, che ha già annunciato che ha trovato un accordo di quattro anni con numeri decisamente alti. Secondo indiscrezioni comparse su diverse fonti, tra le quali spicca anche il Corriere della Sera, Fazio percepirà circa 2.5 milioni di euro a stagione. Una cifra che, moltiplicata per i quattro anni di contratto, raggiunge i 10 milioni.

Sapete chi potrebbe prendere il posto di Fazio in RAI? Spunta il nome Mediaset

Nel frattempo, però, al posto di Fabio Fazio in RAI potrebbe arrivare un big di casa Mediaset. Per la conduzione di Che tempo che Fa o di una trasmissione simile che ne prenda il posto, infatti, qualche indiscrezione tira addirittura in ballo Paolo Bonolis.

Il big name del Biscione potrebbe quindi tornare in Rai, magari portando un talk come il suo Il senso della vita, andato in onda sulle reti Mediaset dal 2005 al 2008 e poi di nuovo nel 2011.

Sarà davvero lui a sbarcare in Rai? La coperta è corta e dopo le mille polemiche sul cachet di Fabio Fazio non sarà facile trovare un accorto. Vedremo cosa accadrà…

Photo Credits: Kikapress