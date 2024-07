Chi l’ha visto: l’inquietante minaccia ritrasmessa da Federica Sciarelli. La reazione della conduttrice fa impazzire i telespettatori.

Nella puntata di Chi l’ha visto del 3 luglio è stata ritrasmessa ancora una volta una telefonata inquietante riguardante una minaccia ricevuta da Tamer Hamouda, già condannato in Italia per violenza e stalking, sul caso di Nessy Guerra, giovane madre originaria di Sanremo attualmente bloccata in Egitto con la sua bambina, accusata di adulterio dal marito. Il caso, per la sua drammaticità, sta prendendo tantissimo il popolo dei telespettatori del programma di Rai Tre, al punto che in tanti hanno commentato quello che è avvenuto durante la puntata. Ma di cosa si tratterà mai? E in cosa consiste la “minaccia” ricevuta dalla conduttrice? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Leggi anche: — Chi l’ha visto, frecciatina di Sciarelli alla RAI? La scelta non le è affatto piaciuta

Chi l’ha visto: la minaccia fatta risentire in diretta. Cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Chi l’ha visto del 3 luglio si è tornato a parlare del caso di Nessy Guerra. La donna, italiana, è bloccata in Egitto con la figlia di due anni e ora rischia la condanna per adulterio, la vendetta di un compagno violento e addirittura di perdere la custodia della bambina.

Del caso si è più volte parlato a Chi l’ha visto, dove l’ex compagno di Nessy, Tamer Hamouda, aveva recapitato una minaccia al programma: “Aspettatevi un castigo doloroso che arriverà all’improvviso“.

L’audio è stato fatto riascoltare in diretta il 3 luglio, facendo scatenare il delirio del pubblico.

Tra un “No Fede, ci fai risentire la maledizione? Cos’è, mal comune mezzo gaudio?”, in molti hanno notato che la conduttrice avrebbe voluto scoppiare a ridere in faccia all’uomo.

E i commenti su X lo dimostrano: “Fede che le scappa da ridere ma si trattiene“, oppure “quando parla Tamer gli ride platealmente in faccia“.

E c’è chi commenta ironicamente “Ah grazie Phede che rende il castigo doloroso collettivo e condiviso“.

Photo Credits: Kikapress