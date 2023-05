Fa discutere la storia di Chiara Ferragni e la sua replica ad una bambina di 11 anni: ecco cosa ha scritto a riguardo Naike Rivelli.

La storia di Chiara Ferragni e la sua replica piccata a Giulia, una bambina di 11 anni, sta facendo discutere tantissimo il web e gli opinionisti di ogni sorta, tanto che nelle polemiche si insinua anche Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, che risponde per le rime alla più celebre delle influencer. Ma cosa avrà mai detto la Rivelli sull’intera situazione? Ecco il suo parere sull’intera vicenda.

LEGGI ANCHE :– The Ferragnez, la nonna di Fedez aveva predetto con le carte cosa sarebbe successo con Luis Sal: quel dettaglio non è sfuggito

Chiara Ferragni: dopo la risposta alla bambina di 11 anni arriva la replica di Naike Rivelli

La storia la conosciamo tutti ormai: di fronte a un post di Chiara Ferragni senza veli davanti allo specchio, una ragazzina di 11 anni ha replicato con un commento pungente. “Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare“, ha scritto la bambina, a cui ora è stato bannato il profilo.

Chiara Ferragni le aveva risposto: “Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Ci hanno insegnato che le donne non possono osare e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere. Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora“.

Sulla vicenda, dunque, è intervenuta Naike Rivelli, che ha pubblicato un video nel quale riassume l’intera storia e dice la sua, parlando direttamente a Chiara Ferragni: “Pensati libera! E una ragazzina si alza, si pensa libera e scrive un commento sotto un post della signora Chiara Ferragni. Si scatena un putiferio. La ragazzina riceve così tanti commenti negativi che la mamma deve chiudere i commenti su Instagram. Dopodiché la sua pagina Instagram – molto bella – scompare. E la ragazzina non esiste più“.

“Ecco il nostro pensarti libera in Italia – ha aggiunto – bell’esempio e bel messaggio per le ragazzine. Pensatevi tutte libere ma non scrivete commenti sotto i post di certi influencer… perché sennò…”

“Ma noi abbiamo una grande fiducia nella nostra influencer che sostiene le donne. Tu da mamma, donna, grande influencer che sostiene le donne, puoi fare tutto. Basta che fai un appello ai tuoi miliardi di follower e aiutaci a riaprire l’Instagram di Giulietta, Chiara Ferragni. Mi raccomando, adesso è il momento di dimostrare che anche tu sostieni le donne“, ha poi concluso con tanto di hashtag #ridatecigiulietta.

“Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito”. Video della Ferragni nel mirino

Non è la prima volta comunque che Chiara Ferragni finisce tra le polemiche per qualcosa riguardante i bambini. Forse non tutti ricordano quello che accadde lo scorso ottobre quando l’influencer pubblicò un video della figlia Vittoria dopo la festa di compleanno di Fedez nel quale si sentiva in sottofondo una donna che diceva a Leone, con tono di rimprovero: “Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”.

Il video fu rimosso immediatamente e poi ripubblicato senza audio… ma le polemiche sull’utilizzo dei bambini nel realizzare contenuti, di certo, non si placarono.

Photo credits: Kikapress