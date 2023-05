C’è una frase di The Ferragnez 2 che sta facendo impazzire i telespettatori: ecco cosa ha detto Fedez su Luis Sal nella serie (e perché non è più vero).

La seconda stagione di The Ferragnez è online e i fan di Fedez e di Chiara Ferragni si stanno divertendo tantissimo anche a scovare inesattezze e incongruenze, come ad esempio qualcosa che riguarda Luis Sal. Da ormai quasi due mesi, infatti, lo youtuber è scomparso dal podcast Muschio Selvaggio, ma è ricomparso nella stagione 2 della serie. E la cosa ha fatto impazzire i fan. Anche perché Fedez dice qualcosa sull’ormai ex collega che non è affatto vera.

Luis Sal ricompare in The Ferragnez 2: la frase di Fedez fa impazzire tutti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nell’episodio 3 della seconda stagione di The Ferragnez, Fedez dice espressamente: “La differenza tra Ax e Luis è che con Luis non ci ho mai litigato”.

Una frase che sta facendo impazzire tantissimi telespettatori, dato che negli ultimi due mesi i rapporti tra i due si sono praticamente rotti.

“Fosse per me avrei già chiarito la situazione – ha detto Fedez su Luis qualche giorno fa – Sono a un punto limite anch’io perché ne avrei parlato prima, avrei evitato tutto questo scenario. Ma è evidente che se non parlo è perché non posso parlarne, non per mia intenzione. Se non si troverà una soluzione, a un certo punto darò io delle spiegazioni, perché è giusto così“.

La cosa ancora più strana, però, è che Fedez ha nel frattempo recuperato i rapporti personali e il sodalizio artistico con J-Ax, dopo aver trascorso quattro anni senza rivolgersi la parola. Anzi, non solo si sono rivisti insieme sul palco di Sanremo nella serata dei duetti dopo aver organizzato un concerto benefico a Milano l’estate scorsa, ma proprio ieri sera si esibiti di nuovo in duetto. A riprova che hanno fatto pace, eccome.

Quella frase nella seconda stagione di The Ferragnez, quindi, è ormai completamente fuori dal tempo.

Quella foto sul frigorifero della mamma di Fedez: è davvero la foto dell’ex fidanzata di suo figlio?

Non si tratta però dell’unico dettaglio di The Ferragnez 2 che sta facendo discutere i telespettatori. Oltre alla frase su Luis Sal, molti hanno notato anche un fotogramma molto strano.

Sul frigorifero della mamma di Fedez ci sono infatti alcune foto tra cui quelle del rapper con una donna che non è Chiara Ferragni… Secondo molti si tratta della sua ex fidanzata, Giulia Valentina. Ma cosa ci fa quella foto (mentre si baciano) sul frigorifero della signora?

Photo Credits: Kikapress