Chiara Ferragni è a Parigi ma la sua presenza alle sfilate di moda non è stata gradita da tutti. Scopriamo il perché.

Sta facendo molto discutere quello che sta avvenendo in Francia, tra l’omicidio di Nahel, le proteste di massa e i numerosi arresti dei manifestanti da parte della polizia. Ciononostante, la moda non sembra essersi fermata, al punto che la presenza di Chiara Ferragni a Parigi non poteva far altro che scatenare i commenti dei suoi fan (e soprattutto quelli dei suoi haters). Ma cosa sta succedendo davvero?

Parigi: la presenza di Chiara Ferragni accende le discussioni del web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Chiara Ferragni, in questi giorni, è a Parigi per la sfilata di presentazione della nuova collezione di Schiaparelli. Fin qui nulla di particolare, se non fosse che la capitale francese è al contempo teatro di proteste e disordini, tanto da aver portato molti eventi mondani all’annullamento. Un esempio è quello di Celine Homme, che ha cancellato la sua sfilata dello scorso 2 luglio proprio a causa del clima di lutto e tensione che si respira in città.

Clima che non ha fermato certo Chiara Ferragni, presente in prima linea alla sfilata diella maison italiana a Parigi. E, come ha il solito, il fatto che abbia documentato tutto sui social non ha fatto altro che alimentare i rimbrotti del web.

“Una crisi di stato, feriti, distruzione, morti e la ragazza festeggia le sfilate. Andrà tutto bene“, ha scritto una persona. E un’altra ha fatto subito eco: “Ma a Parigi non imperversano le proteste? Mi sembra un po’ rischioso presentarsi cosi’, di questi tempi. Persino Macron ha dovuto annullare viaggi e visite. Magari un po’ più di sobrietà non guasterebbe“.

E c’è chi fa invece notare che “La moda non si è fermata, Macron è il capo dello stato e deve monitorare la situazione non può andarsene in giro e cmq non c’è solo la Ferragni ma il mondo della moda intero“.

Insomma, c’è chi chiede rispetto e chi invece predica prudenza… secondo voi è stato giusto sfilare a Parigi?

Chiara Ferragni, il dettaglio ‘fuori luogo’ delle mani durante le sfilate a Parigi: cosa è stato notato

Il problema riguarda soprattutto Chiara Ferragni che, per ogni cosa che fa, viene criticata a prescindere. Per esempio, tutta la serie di foto dell’evento Schiaparelli è finito nell’occhio del ciclone anche per gli outfit sfoggiati da Chiara, malgiudicati dai fan che le imputano di vestirsi sempre male.

Tutto questo è cambiato con l’ultima foto mostrata per una sfilata Dior, dove sfoggia un lungo abito bianco con spacco che ha raccolto un certo successo. Una nota stonata però c’è: le unghie, colorate con uno smalto rosa-arancione.

“Finalmente vestita bene…ma la nota stonata non manca mai.. le unghie…”, ha scritto una persona. E un’altra è subito corso a ruota: “Se fossi a Parigi con quell’outfit di certo non avrei tenuto quella manicure. È innegabile che non c’entra nulla con l’outfit bellissimo che indossa!”.

E ancora: “Make up strepitoso, peccato per ste unghie: sono l’esatto contrario dell’eleganza“. Oppure: “Abito Stupendo… ma occhiali e unghie stonano troppo“.

Insomma, Chiara Ferragni viene criticata sempre a prescindere, questo ormai è un dato innegabile del mondo dei social!

