Gabriela e Giuseppe di Temptation Island stanno ancora insieme? Qualcuno ha indagato sui social e ha scoperto qualcosa di molto interessante.

Tra le coppie che stanno facendo più rumore in questa nuova edizione di Temptation Island c’è quella formata da Gabriela e Giuseppe, sulla quale si è discusso da ben prima che il programma venisse messo in onda, tanto che la domanda che si fanno in molti è: stanno ancora insieme? Qualcosa a riguardo si è scoperto da chi si è divertito a spulciare i social network. Ma quale sarà la verità su di loro?

Temptation Island: Gabriela e Giuseppe tanno ancora insieme

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La relazione tra Gabriela e Giuseppe è ai ferri corti dopo 7 anni insieme: lui le ha dato numerose limitazioni nella vita di tutti i giorni, lei però ha scoperto la sua iscrizione ad un sito di incontri ma è disposta a dargli ancora una possibilità. Nella prima puntata del programma, lui è parso vicino alla tentatrice Roberta, lei invece ha ballato insieme al gruppo dei ragazzi, facendo risentire non poco il fidanzato, ingelosito dall’avvenuto.

Questo è quello che è successo in puntata, ma sui social in tanti hanno cominciato a chiedersi se Gabriela e Giuseppe stanno ancora insieme. E la risposta sembra essere arrivata da Facebook, dove i due hanno un profilo di coppia, Giuseppe Gabriela.

Sul profilo è scritto che la coppia è “Fidanzata ufficialmente” e l’ultima foto caricata è dell’11 aprile scorso, quindi ben prima della registrazione del programma. Il fatto che però abbiano praticamente 5mila amici fa pensare che il profilo sia attivo.

Quindi, il dettaglio che quel “Fidanzato ufficialmente” non sia stato rimosso fa pensare che i due siano rimasti insieme anche dopo la conclusione di Temptation Island. Sarà davvero così?

Nel frattempo, in occasione del lancio della prima puntata di Temptation Island, su Canale 5 è andata in scena una gaffe che ha visto protagonista Simona Branchetti, conduttrice di Morning News (il contenitore mattutino che per tutta l’estate sostituisce Mattino Cinque).

Quando ha presentato il programma, infatti, la giornalista ha presentato il suo conduttore, non chiamandolo “Filippo Bisciglia” bensì “Federico Bisciglia“… Una gaffe? Oppure la conduttrice stava pensando a qualcun altro?

Photo Credits @bettisoldati @ufficiostampamediaset