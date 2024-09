Chiara Ferragni dà una lezione a Fedez e a Tony Effe sulla questione del dissing. Il suo post sui social è emblematico.

‘Chiara‘, il nuovo singolo di Tony Effe è un vero e proprio dissing a Fedez (che ha cominciato con il rivale una nuova faida rap all’italiana): quello che però l’ex leader della Dark Polo Gang non aveva considerato è il fatto che Chiara Ferragni potesse non prendere tutte le rime in maniera così compiaciuta. Anzi, sui social è arrivata una vera e propria reazione da parte della fondatrice di The Blonde Salad, che avrà probabilmente trovato poco piacevoli alcune uscite e rime del nuovo brano di Tony Effe. Ma che cosa avrà mai indispettito così tanto Chiara Ferragni? E come mai avrà deciso di dare una lezione sia a Tony che al suo ex marito? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Chiara Ferragni: la risposta dura sul dissing tra Tony Effe e Fedez

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. ‘Chiara‘, il dissing di Tony Effe contro Fedez, non poteva ad un certo punto non causare una reazione della Ferragni.

E sì che nel pezzo (almeno in una sua versione non ufficiale) si sente chiaramente la sua voce, che però è distorta in quella ufficiale.

Il problema è che alcune barre coinvolgono i figli, Leone e Vittoria. C’è una rima che recita infatti “Hai perso moglie, non hai famiglia \ La prossima figlia devi chiamarla Sconfitta“.

E un’altra che dice “Lucia, ti do un consiglio \ La vita è corta, devi stare tranquillo \ Non assomigli a tuo figlio \ L’hai chiamato Leone, ma sei un coniglio (Coniglio)“.

Parole che non sono affatto piaciute a Chiara che, sui social, ha deciso di dare una lezione sia a Tony che all’ex marito scrivendo: “Fate quello che volete, ma lasciate tutti in pace me ed o i miei figli, grazie“.

I fan, però, non sono d’accordo. In tanti, dopo la pubblicazione della demo in cui la si sente chiaramente la stanno accusando di ipocrisia.

Altri invece attaccano Tony Effe per aver messo in mezzo i bambini. E tra questi ultimi non poteva mancare Fedez, che ha detto: “Piccolo gangasta, non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano? Scarso nel rap, Scarso nei valori“.

